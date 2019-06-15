На стоянке автотранспортного предприятия под Киевом в ночь на 15 июня сгорело 10 маршрутных автобусов "Богдан". Об этом информирует Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
"15 июня в 2:40 в пгт Дымер Вышгородского района на стоянке автотранспортного предприятия возник пожар. Огнем уничтожено 10 маршрутных автобусов "Богдан", - говорится в сообщении.
Спасатели ликвидировали пожар в 3:52.
Автобусы уничтожены без возможности восстановления. Жертв и пострадавших нет.
Причину пожара устанавливают.
Напомним, ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян заявлял, что маршрутки должны исчезнуть как класс.