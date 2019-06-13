Пожарные вывели из дома 15 жителей, пострадавших нет.

В Днепровском районе Киева по адресу Дарницкий бульвар, 11 произошел пожар - горели балконы в жилом пятиэтажном доме.

Об этом сообщается на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение о пожаре поступило 12 июня в 21:53. Как выяснилось, возгорание произошло на одном из балконов на втором этаже. Огонь быстро распространился по деревянным конструкциям на верхние этажи.

В 22:21 пожар был локализован, а уже в 22:37 - ликвидирован. Из дома на безопасное расстояние вывели 15 жителей, к счастью, никто не пострадал.

Фото: kyiv.dsns.gov.ua

На месте происшествия работали пять единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 27 человек личного состава.

"По предварительным данным, причиной возгорания стало попадание на балкон малокалорийного источника зажигания (вероятно окурка)", - сообщили в ГосЧС.

Напомним, в мае в Киеве при пожаре в жилой пятиэтажке погиб мужчина. Еще двух человек эвакуировали спасатели.