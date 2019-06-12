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С начала года в Украине зарегистрировано 189 преступлений в сфере торговли людьми

159 причастным к совершению таких уголовных правонарушений лицам сообщено о подозрении.

С начала года в Украине зарегистрировано 189 преступлений в сфере торговли людьми
Фото: globalist.org.ua

Полицейские подразделения по борьбе с торговлей людьми в течение текущего года зарегистрировали 189 уголовных правонарушений по статье 149 (Торговля людьми) Уголовного кодекса Украины.

Об этом шла речь во время дискуссии "Опыт Швеции по вопросам противодействия торговле людьми и сексуальной эксплуатации", сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Из 189 случаев 91 – трудовая эксплуатация, 69 – сексуальная эксплуатация, 25 фактов вовлечения в преступную деятельность, а также по 2 факта торговли детьми и суррогатного материнства.

Правоохранители установили 159 лиц, причастных к совершению таких уголовных правонарушений, и сообщили им о подозрении. Досудебное расследование завершено в 94 уголовных процессах этой сферы.

Также на сегодня уже 205 гражданам предоставлен статус потерпевших в уголовных процессах. Среди них 123 - мужчины, 78 - женщины, 2 несовершеннолетних и 2 малолетних.

Кроме того, за пять месяцев 2019 года полицейские разоблачили 16 организованных групп, действовавших в сфере торговли людьми. В отношении 15 соучастников этих группировок сейчас избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в 2017 году Украина вышла из группы стран, где процветает торговля людьми.

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