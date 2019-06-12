​Боевики 12 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

С начала суток российско-оккупационные войска 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, применяя, в том числе, виды вооружения, запрещенные минскими соглашениями.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Фейсбуке.

"Вооруженные формирования РФ обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия... Вследствие вражеских обстрелов потерь среди украинских военнослужащих нет. На обстрел наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", - говорится в вечерней сводке.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" боевики осуществили четыре обстрела позиций Объединенных сил, из них: в районе н.п. Водяное, с направления н.п.Азов - из стрелкового оружия; Старогнатовка, с направления н.п. Новоласпа - автоматические гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие; вблизи Авдеевки, со стороны н.п. Минеральное - из ручного противотанкового гранатомета; Новотроицке, с направления Докучаевска - гранатометы различных систем.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник совершил восемь обстрелов позиций Объединенных сил: 4 раза в районе н.п. Зайцево, с направления Зайцева – из миномета калибра 120 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия; Новгородское, с направлению Широкой Балки - 120 и 82 мм минометы, стрелковое оружие; дважды н.п.Луганское, с направлению н.п.Нижнее Лозовое - гранатометы различных систем; вблизи н.п.Новолуганское, с направления Доломитное - крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие; Новотроицкое, с направления н.п. Докучаевск - гранатометы различных систем.

Напомним, во вторник, 11 июня, боевики 24 раза нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов получили ранения трое украинских военных.