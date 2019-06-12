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В июне в Киеве зафиксированы два температурных рекорда за два дня

Две ночи подряд в столице были рекордно жаркими.

В июне в Киеве зафиксированы два температурных рекорда за два дня
Фото: EPA/UPG

Во вторник, 11 июня, в Киеве зафиксирован очередной температурный рекорд - самая теплая ночь с 1881 года.

Об этом сообщается на сайте Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

По данным наблюдателей метеостанции, вчера столбик термометра не опустился ниже +20,2°С, что на 0,3°С выше предыдущего наивысшего значения в 1999 году.

Среднесуточная температура воздуха повторила рекордное значение +25,8°С в 2009 году.

В среду, 12 июня, температура воздуха ночью не опускалась ниже 21,3°С, а это значит, что предыдущее рекордное значение + 20,2°С в 1957 году было превышено на 1,1°С.

Напомним, в мае прошлого года жара в Киеве побила температурный рекорд 1911 года. Лето 2018 года в Киеве было одним из самых теплых за 137 лет.

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