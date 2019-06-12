Суд второй раз арестовал подозреваемого в убийстве Виталия Олешко

Печерский районный суд Киева второй раз арестовал Михаила Сигиду, подозреваемого в организации убийства общественного активиста Виталия Олешко (Сармата), которого уже ранее отпускали из-под стражи. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

"Сигиду арестовали на 1 месяц", - сообщили в ведомстве. Такое решение суд принял в среду.

Напомним, 31 июля прошлого года в Бердянске застрелили бойца батальона "Донбасс" Виталия Олешко (позывной "Сармат"). Он был добровольцем батальона, участвовал в боях за Иловайск.

Подозреваемого в убийстве "Сармата" Михаила Сигиду задержали в начале сентября 2018 года. По данным следствия, он координировал действия предполагаемых исполнителей преступления - предоставил им оружие, деньги, автомобиль.

16 декабря 2018 полиция задержала вероятного заказчика убийства Олешко. Им оказался 34-летний бизнесмен из Днепра Евгений Бродский. По данным следствия, он является подозреваемым организатором убийства, который финансировал преступление. В частности в разговорах других фигурантов преступления речь идет о 1000 $.

7 июня стало известно, что Печерский суд отпустил Михаила Сигиду из-под стражи под домашний арест, так как прокуратура не предоставила "достаточных рисков".

10 июня по ходатайству прокуратуры, Сигиду доставили в Киев для избрания меры пресечения, однако 11 июня он не явился в суд "из-за болезни". Начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин рассказал, что сегодня утром Сигида "пытался лечь на лечение в столичную клинику «Борис»", а накануне затягивал процесс следствия.