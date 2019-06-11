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Суд Симферополя отправил под арест еще двух из восьми задержанных крымских татар

Подконтрольный России суд арестовал Нагаева и Месутова до 5 августа.

Суд Симферополя отправил под арест еще двух из восьми задержанных крымских татар
Фото: Крымская солидарность

Подконтрольный Росии Киевский районный суд Симферополя избрал меру пресечения в виде ареста в СИЗО до 5 августа ещё двум задержанным вчера крымским татарам - Руслану Нагаеву и Руслану Месутову.

Адвокаты арестованных крымских татар отметили, что суд в своем решении не учел смягчающих обстоятельств, в частности, - наличие несовершеннолетних детей и наличие онкологического заболевания у матери Руслана Месутова.

Также адвокаты добавили, что намерены обжаловать решение суда в апелляционной инстанции.

Напомним, что 10 июня российские силовики провели в Крыму ряд обысков и задержаний в домах крымских татар. В ходе действий спецслужб были задержаны 8 крымских татар. ФСБ обвиняет задержанных по ч. 1 статьи 205.5 УК РФ (Организация деятельности террористической организации) и ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (Участие в деятельности террористической организации).

Четверых задержанных подконтрольный РФ Киевский районный суд Симферополя арестовал до 5 августа.

Эбазер Пинхас , Крым
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