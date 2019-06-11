"Слуга народу". Список кандидатів в депутати

Список першої сотні кандидатів в депутати на позачергових виборах до Верховної Ради:

1. Разумков Дмитро Олександрович - Голова партії «Слуга Народу»

2. Стефанчук Руслан Олексійович - Доктор юридичних наук, представник президента у Верховній Раді

3. Венедіктова Ірина Валентинівна - Доктор юридичних наук

4. Арахамія Давид Георгійович - Підприємець, волонтер

5. Янченко Галина Ігорівна - Експерт з питань антикорупційної політики

6. Федоров Михайло Альбертович - Радник президента з digital-напряму

7. Корнієнко Олександр Сергійович - Керівник передвиборчого штабу партії «Слуга Народу»

8. Красносільська Анастасія Олегівна - Експерт з антикорупційної політики

9. Ткаченко Олександр Владиславович - Медіаменеджер, гендиректор телеканалу "1+1"

10. Беленюк Жан Венсанович - Борець греко-римського стилю, чемпіон світу

11. Бабак Сергій Віталійович - Експерт з питань освіти

12. Криклій Владислав Артурович - Кандидат економічних наук

13. Шуляк Олена Олексіївна - Експерт у галузі девелопменту та будівництва

14. Наталуха Дмитро Андрійович - Громадський і політичний діяч, правозахисник

15. Ясько Єлизавета Олексіївна - Політолог

16. Оржель Олексій Анатолійович - Експерт у сфері паливно-енергетичного комплексу

17. Герус Андрій Михайлович - Експерт з питань енергетики, представник президента в Кабінеті міністрів

18. Радуцький Михайло Борисович - Експерт у галузі медицини, бізнесмен

19. Монастирський Денис Анатолійович - Експерт з питань правоохоронної та судової систем

20. Гетманцев Данило Олександрович - Експерт з питань оподаткування, публічних фінансів, банківського права

21. Малюська Денис Леонтійович

22. Холодов Андрій Іванович

23. Лерос Гео Багратович

24. Кальченко Сергій Віталійович

25. Ткаченко Максим Миколайович

26. Чернєв Єгор Володимирович

27. Юраш Святослав Андрійович

28. Сушко Павло Миколайович

29. Верещук Ірина Андріївна

30. Курбаков Олександр Миколайович

31. Коробкова Олена Анатоліївна

32. Діденко Юлія Олександрівна

33. Співак Дмитро Павлович

34. Солончук Дмитро Вікторович

35. Ананченко Михайло Олегович

36. Коваленко Ганна Миколаївна

37. Неклюдов Владлен Михайлович

38. Кривошеєв Ігор Сергійович

39. Іонушас Сергій Костянтинович

40. Завітневич Олександр Михайлович

41. Гусєв Юрій Веніамінович

42. Воронов Володимир Анатолійович

43. Арістов Юрій Юрійович

44. Кисіль Юрій Григорович

45. Галайчук Вадим Сергійович

46. Ковальов Артем Володимирович

47. Стернічук Валерій Олександрович

48. Михайлюк Галина Олегівна

49. Бабій Роман В'ячеславович

50. Качура Олександр Анатолійович

51. Новосад Ганна Ігорівна

52. Культенко Артем Валерійович

53. Марусяк Олег Романович

54. Кириченко Микола Олександрович

55. Третьякова Галина Миколаївна

56. Халімон Павло Віталійович

57. Шахрай Ольга Володимирівна

58. Саладуха Ольга Валеріївна

59. Коваль Ольга Володимирівна

60. Загоруйко Аліна Леонідівна

61. Бондаренко Олег Володимирович

62. Крячко Михайло Валерійович

63. Бардіна Марина Олегівна

64. Марченко Людмила Іванівна

65. Юнаков Іван Сергійович

66. Володіна Дар'я Артемівна

67. Богданова Наталія Миколаївна

68. Савченко Ольга Станіславівна

69. Гринчук Оксана Анатоліївна

70. Козак Володимир Васильович

71. Лисюк Андрій Олександрович

72. Сова Олександр Георгійович

73. Панченко Ірина Сергіївна

74. Боярчук Роман Михайлович

75. Ватрас Володимир Антонович

76. Мулик Роман Миронович

77. Тарасов Олег Сергійович

78. Костюх Анатолій В'ячеславович

79. Брагар Євген Вадимович

80. Безгін Віталій Юрійович

81. Гутцайт Вадим Маркович

82. Салійчук Олександр В'ячеславович

83. Карбаджак Роман Юрійович

84. Рєпіна Елла Анатоліївна

85. Пушкаренко Арсеній Михайлович

86. Заблоцький Мар'ян Богданович

87. Клочко Андрій Андрійович

88. Овчиннікова Юлія Юріївна

89. Мережко Олександр Олександрович

90. Чернюх Ігор Іванович

91. Устенко Олексій Олегович

92. Кабанов Олександр Євгенович

93. Веніславський Федір Володимирович

94. Булах Лада Валентинівна

95. Петруняк Євген Васильович

96. Мариковський Олександр Валерійович

97. Федієнко Олександр Павлович

98. Мотовиловець Андрій Вікторович

99. Колесник Анна Сергіївна

100. Богуцька Єлизавета Петрівна

Кандидатури, які розглядаються для висування у мажоритарних округах

1. Округ № 25, м. Дніпро – Бужанський Максим, блогер

2. Округ № 31, м. Кривий Ріг – Корявчинков Юрій (Юзік), актор

3. Округ № 48, м. Краматорськ – Романцева Тетяна, адвокат

4. Округ № 62, м. Житомир – Герасименко Ігор, Герой України

5. Округ № 68, м. Ужгород – Юрій Кочут, художник, підприємець

6. Округ № 94, Київська область – Дубинський Олександр, журналіст

7. Округ 185, Херсонська область – Черепаха Альберт, аграрій

8. Округ 194, Черкаси – Шпак Любов, ректор Східноєвропейського університету

9. Округ № 212, м. Київ – Перебийніс Максим, лікар-анестезіолог

10. Округ № 218, м. Київ – Дмитро Гурін, урбан-активіст.