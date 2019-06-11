Нардеп Алексеев призвал Зеленского отменить указ о роспуске Рады

По его мнению, это был бы "правильный шаг, достойный самого высокого уровня государственного деятеля".

Депутат фракции "Народный фронт" Игорь Алексеев считает, что указ президента Владимира Зеленского о роспуске парламента не соответствует Конституции и призвал его отменить.

Об этом Алексеев заявил во время выступления в Конституционном суде, сообщается на сайте "НФ".

"Правильный шаг, достойный самого высокого уровня государственного деятеля, кем является президент Украины, - это отмена этого указа", - подчеркнул нардеп.

"Мы с уважением относимся к выбору украинского народа. На этих демократических и свободных выборах победил президент Зеленский, чей указ мы обжалуем. Как политик заявляю, что люди требуют изменений. И последние президентские выборы это доказали. Но основное требование - это требование права и справедливости", - добавил Алексеев.

По его словам, люди требуют ответственности президента, парламента, правительства, Конституционного суда и всего судейского корпуса.

"И пределы этой ответственности определены Основным законом государства - а это Конституция. Конституция не определяет принципы политической целесообразности или нецелесообразности, а определяет следования только букве и духу основополагающего акта украинского государства", - подчеркнул Алексеев.

"В ваших высших интересах, господин президент, - стать образцом соблюдения Конституции и ее настоящим, а не притворным гарантом", - добавил депутат.

Алексеев также подчеркнул что состав Рады в любом случае изменился бы на очередных выборах 27 октября.

Напомним, 21 мая Зеленский подписал указ о роспуске Рады 8 созыва и назначении досрочных выборов на 21 июля. Основанием для роспуска было указано отсутствие парламентской коалиции.

Коалиция "Европейская Украина" была создана в конце 2014 года в составе БПП, "Народного фронта", "Радикальной партии", "Самопомощи" и "Батькивщины". Три последние фракции из нее позже вышли, после чего уже в 2016 году в составе большинства осталось менее 226 депутатов. Официально о распаде коалиции не объявлялось до 17 мая 2019 года, пока из нее не вышла фракция "Народного фронта".

24 мая депутаты Верховной Рады от "Народного фронта" обжаловали указ Зеленского о роспуске парламента.