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В Раде зарегистрировали подготовленный рабочей группой законопроект о незаконном обогащении

Парламент получил альтернативный президентскому законопроект.

В Раде зарегистрировали подготовленный рабочей группой законопроект о незаконном обогащении
Фото: volyanarodu.com.ua

10 депутатов Верховной Рады предлагают парламенту возобновить уголовную ответственность за незаконное обогащение. Соответствующий законопроект №10110-д был зарегистрирован в Раде 5 июня. 

Согласно документу, приобретение лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, активов, стоимость которых превышает правомерно полученные доходы такого лица более чем на 1 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (сейчас - 17 тыс. гривен), наказывается лишением свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

При этом незаконное обогащение, совершенное должностным лицом, занимающим ответственное положение, или же обогащение в крупном размере (7 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан, сейчас – 119 тыс. гривен) наказывается лишением свободы от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет.

Кроме того, за незаконное обогащение в особо крупном размере (15 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан, сейчас – 255 тыс. гривен) депутаты предлагают лишение свободы от 5 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или деятельностью до 3 лет.

В законопроекте отмечается, что незаконное обогащение принадлежит к коррупционным преступлениям и его расследование будет осуществляться Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ).

Согласно пояснительной записке, законопроект был разработан рабочей группой, созданной при Комитете Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности с целью анализа концепции и уголовно-правовых характеристик незаконного обогащения, наработки новой редакции статьи Уголовного кодекса о незаконном обогащении, а также разработки механизма ее эффективной реализации.

Напомним, президент Владимир Зеленский тоже предложил Раде вернуть уголовную ответственность за незаконное обогащение. Его законопроект был зарегистрирован в Раде 3 июня. 

Согласно законопроекту, за незаконное обогащение, превышает доходы должностного лица, более чем на 12 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

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Источник: "Українські новини"
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