Конституционный Суд заслушал позицию депутатов Рады и объявил перерыв до 11:45

Перед этим выступили три нардепа - Алексеев, Куприенко и Тетерук.

Конституционный Суд, который сегодня рассматривает указ президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады, объявил перерыв в заседании.

Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

Перед этим выступили три народных депутата - Игорь Алексеев, Олег Куприенко и Андрей Тетерук.

Куприенко, в частности, сказал, что президент не имел полномочий распустить парламент, а также не обосновал в указе свое решение.

"Рада работала, мы делали свои политические заявления, мы, будучи в оппозиции, боролись с провладной коалицией. Но де-юре и де-факто она была, Верховная Рада работала. И что мы видим? Президент в инаугурационной речи говорит: я вас распускаю, потому что это воля народа. Через день издает указ о роспуске. Обращаю внимание: никакой мотивации, никакого правового обоснования", - сказал он.

Алексеев заявил, что у президента нет полномочий для роспуска парламента. Он считает, что эти полномочия Зеленский получит только после 17 июня, по истечению последних сроков для роспуска парламента.

Нардеп Тетерук назвал рассматриваемое дело "рубиконом для Украины" и заявил, что гарант Конституции не может нарушать основной закон.

"Не став сейчас на защиту нашей Конституции, мы выбираем путь, который приведет нас уже в ближайшем будущем к тотальному упадку нашего государства во всех смыслах. И тогда нет смысла бороться ни на фронте, ни в любом другом секторе, потому что государство перестанет существовать", - заявил Тетерук.

После выступления депутатов суд огласил перерыв до 11:45. Далее запланировано выступление представителя президента.

Напомним, президент Зеленский также принял участие в заседании КС - он выступил с короткой речью и покинул зал. Он выразил надежду, что суд примет решение, "за которое не будет стыдно".

21 мая Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады восьмого созыва и назначении досрочных выборов на 21 июля. Основанием для роспуска было указано отсутствие коалиции в Раде.

Коалиция "Европейская Украина" была создана в конце 2014 года в составе БПП, "Народного фронта", "Радикальной партии", "Самопомощи" и "Батькивщины". Три последние фракции из нее позже вышли, после чего уже в 2016 году в составе большинства осталось менее 226 депутатов. Однако, официально о распаде коалиции не объявлялось до 17 мая 2019 года, пока из нее не вышла фракция "Народного фронта".

24 мая депутаты от "НФ" обжаловали указ Зеленского о роспуске парламента.