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СБУ начала расследование визита Бойко и Медведчука в Москву

Досудебное расследование проводится по статьям "посягательство на территориальную целостность" и "государственная измена".

СБУ начала расследование визита Бойко и Медведчука в Москву
Фото: zagittya.com.ua

Служба безопасности Украины начала досудебное расследование поездки основателя "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрия Бойко и председателя политсовета партии Виктора Медведчука в Россию.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Служба безопасности Украины проводит досудебное расследование по признакам совершения преступлений по статье 110 (посягательство на территориальную целостность) и 111 (государственная измена) Уголовного кодекса.

Также продолжается лингвистическая экспертиза Киевским научно-исследовательским институтом судебных экспертиз Министерства юстиции материалов визита политиков в Москву.

Отмечается, что материалы визита Бойко и Медведчука в Санкт-Петербург в июне также могут быть проверены в рамках этого уголовного производства.

На данный момент СБУ ожидает результатов экспертизы для правовой оценки действий Медведчука и Бойко во время визита в Российскую Федерацию.

Ранее сообщалось, что в ГПУ призвали принять закон о коллаборационизме из-за поездок украинских политиков в Москву.

Напомним, в начале июня Бойко и Медведчук ездили в Санкт-Петербург к главе "Газпрома" Алексею Миллеру, чтобы обсудить газовый вопрос, так как "Газпром" хочет возобновить продажу газа в Украину.

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