Зеленский посетит заседание КС по делу о роспуске Рады

Представитель президента уверен, что докажет факт отсутствия парламентской коалиции с марта 2016 года.

Президент Владимир Зеленский посетит заседание Конституционного Суда по делу о конституционности его указа о роспуске Верховной Рады 11 июня.

Об этом он сообщил в своем видеообращении в Фейсбуке.

Заседание состоится во вторник, 11 июня, в 10:00.

"Меня пригласили на это заседание. Это впервые в истории независимости, когда президент придет на заседание Конституционного Суда. Я обязательно буду. Мы уверены в своей позиции", - сказал Зеленский.

Представитель Зеленского в Конституционном Суде Федор Вениславский уверен, что у КС нет никаких оснований для признания указа о роспуске Рады неконституционным. Об этом он заявил на брифинге, передают "Українські Новини".

"По нашему убеждению, у КС нет никаких правовых оснований для того, чтобы ставить под сомнение конституционность указа президента нет и быть не может. В суде завтра наша команда полностью докажет, что указ президента является конституционным", - сказал Вениславский.

Он также добавил, что докажет в суде факт отсутствия парламентской коалиции с марта 2016 года.

"Мы докажем, что коалиция депутатских фракций "Европейская Украина" прекратила свое существование 29 марта 2016 года, когда из нее окончательно вышла фракция Радикальной партии Олега Ляшко... Количество народных депутатов стало меньше, чем требует Конституция, и это абсолютно очевидная истина, которая не требует доказательств, потому что она фактически признана самими депутатами, и предыдущий президент заявлял, что у него есть право досрочного роспуска парламента, но он его не применяет", - сказал он.

Вениславский также заверил, что при подготовке указа Зеленского "юридическая точность всех формулировок была максимально выверена".

Напомним, Конституционный Суд решил безотлагательно в устном режиме рассмотреть дело о конституционности указа президента о роспуске Рады.

24 мая 2019 года в КС поступило представление 62 нардепов относительно конституционности указа президента Зеленского о роспуске Рады VIII созыва и внеочередных выборах.

Группа депутатов из фракции "Народного фронта" считает, что коалиция фракций "Европейская Украина" прекратила свое существование 17 мая, поэтому у депутатов было еще 30 дней до создания новой коалиции, и в этот период роспуск парламента является неконституционным.