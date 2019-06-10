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​Зеленский объявил конкурс на должность судьи ЕСПЧ от Украины

Президент поручил МИДу обеспечить тестирование кандидатов на знание официальных языков Совета Европы.

​Зеленский объявил конкурс на должность судьи ЕСПЧ от Украины
Владимир Зеленский
Фото: пресс-служба президента

Президент Владимир Зеленский объявил конкурс на должность судьи Европейского суда по правам человека от Украины, а также создал комиссию по отбору кандидатов.

Об этом говорится в указе президента №356 от 10 июня.

Кроме того, Зеленский признал утратившими силу указы Петра Порошенко №1043 от 1 ноября 2007 года "О Порядке проведения конкурса по отбору кандидатов для избрания судьей Европейского суда по правам человека от Украины" и №100 от 4 апреля 2019 "О конкурсе по отбору кандидатов для избрания судьей Европейского суда по правам человека от Украины".

Отмечается, что Зеленский утвердил положения о проведении конкурса по отбору кандидатов для избрания судьей ЕСПЧ от Украины.

Президент поручил Министерству иностранных дел обеспечить тестирование участников конкурса на уровень владения ими официальных языков Совета Европы, а также по результатам конкурса - внести список кандидатов в СЕ.

Напомним, с 2010 года судьей ЕСПЧ от Украины являлась Анна Юдковская (ее муж - нардеп Георгий Логвинский). Срок ее полномочий истек в апреле 2019 года. В начале апреля Порошенко также объявлял конкурс на эту должность.

1 апреля в Страсбурге выбрали нового главу ЕСПЧ - им стал стал судья от Греции Линос-Александер Сисилианос. Он приступил к выполнению обязанностей с 5 мая.

Судей Европейского суда по правам человека назначает Парламентская ассамблея Совета Европы.

Татьяна Матяш
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