Филатов: Обычные судьи сами хотели бы избавиться от коллег, которые формируют негативное восприятие судебной системы

Удары по ВККС выгодны тем, кто хотел бы вернуть все, как было в судах.

Удары по Высшей квалификационной комиссии судей выгодны тем, кто хотел бы ликвидировать Антикорсуд, подорвать легитимность Верховного Суда и сорвать процедуру оценивания. Об этом в интервью LB.ua заявил бывший заместитель главы Администрации президента Алексей Филатов.

"Если вступившим в силу решением суда будет признано отсутствие полномочий членов ВККС на время проведения конкурса в Верховный Суд и в Антикорсуд, это должно означать отмену решений об определении победителей этих конкурсов. С другой стороны, есть решение Верховного Суда, которое подтверждает 6-летний срок полномочий членов ВККС", - сказал Филатов, отвечая на вопрос о последствиях возможного признания отсутствия полномочий в ряда членов ВККС.

На вопрос, кому выгодна такая ситуация, он ответил: "Тем, кто хотел бы ликвидировать Антикорсуд, подорвать легитимность Верховного Суда и сорвать процедуру оценивания. Кто хотел бы вернуть все, как было".

"Если будет поощряться правовой нигилизм и возвращение рейдерских методов в судебную систему", - отреагировал он на вопрос о том, возможно ли достичь этих целей.

"Причем делают это те, от кого судебная система постепенно избавляется. Как вам автор заявления в ГБР? (Владимир Колесниченко – председатель Высшего совета юстиции во времена Януковича – LB.ua). Уверен, что обычные судьи сами хотели бы избавиться от коллег, которые формируют негативное восприятие судебной системы обществом", - добавил Филатов.