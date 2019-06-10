В первую тройку "Батькивщины" вошли Тимошенко, Тарута и Наливайченко

Фото: ba.org.ua

Политическая партия "Батькивщина" примет участи в досрочных выборах Верховной Рады.

На съезде партии в понедельник, 10 июня, была объявлена первая пятерка списка "Батькивщины".

Напомним, в 2014 году за "Батькивщину" проголосовали 5,68% избирателей. Она заняла шестое место и получила 17 мандатов в Верховной Раде (не считая мажоритарщиков).

По данным последних соцопросов, сейчас рейтинг "Батькивщины" находится на уровне около 7%.