В первую тройку "Батькивщины" вошли Тимошенко, Тарута и Наливайченко

Политическая партия "Батькивщина" примет участи в досрочных выборах Верховной Рады.
На съезде партии в понедельник, 10 июня, была объявлена первая пятерка списка "Батькивщины".
- Юлия Тимошенко, лидер "Батькивщины", депутат Верховной Рады
- Сергей Тарута, лидер партии "Основа", депутат Верховной Рады
- Валентин Наливайченко, бывший глава СБУ, лидер партии "Справедливость"
- Сергей Соболев, депутат Верховной Рады
- Елена Кондратюк, депутат Верховной Рады
Напомним, в 2014 году за "Батькивщину" проголосовали 5,68% избирателей. Она заняла шестое место и получила 17 мандатов в Верховной Раде (не считая мажоритарщиков).
По данным последних соцопросов, сейчас рейтинг "Батькивщины" находится на уровне около 7%.