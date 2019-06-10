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В первую тройку "Батькивщины" вошли Тимошенко, Тарута и Наливайченко

Партия провела съезд в Киеве.

Фото: ba.org.ua

Политическая партия "Батькивщина" примет участи в досрочных выборах Верховной Рады.

На съезде партии в понедельник, 10 июня, была объявлена первая пятерка списка "Батькивщины".

  1. Юлия Тимошенко, лидер "Батькивщины", депутат Верховной Рады
  2. Сергей Тарута, лидер партии "Основа", депутат Верховной Рады
  3. Валентин Наливайченко, бывший глава СБУ, лидер партии "Справедливость"
  4. Сергей Соболев, депутат Верховной Рады
  5. Елена Кондратюк, депутат Верховной Рады

Напомним, в 2014 году за "Батькивщину" проголосовали 5,68% избирателей. Она заняла шестое место и получила 17 мандатов в Верховной Раде (не считая мажоритарщиков).

По данным последних соцопросов, сейчас рейтинг "Батькивщины" находится на уровне около 7%.

Андрій Водяний, Випусковий редактор
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