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​Украина опасается федерализации Молдовы по российскому сценарию

МИД обеспокоен происходящим в соседней стране.

​Украина опасается федерализации Молдовы по российскому сценарию
Фото: zn.ua

Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность в связи с происходящим в Молдове.

В заявлении МИД говорится, что молдавские политические силы должны урегулировать нынешний кризис в правовом поле.

"Важным для страны и безопасности ситуации в регионе является недопущение внешнего вмешательства, направленного на реализацию российского сценария федерализации страны",  - заявили в МИД.

В заявлении говорится, что Республика Молдова является важным партнером и соседом Украины, с которым ее объединяют общие интересы.

Напомним, 7 июня в Молдове истек срок для формирования коалиции, но президент Игорь Додон не распустил парламент. На следующий день Партии социалистов Республики Молдовы и проевропейский блок ACUM сформировали большинство, назначив нового спикера и правительство во главе с Майей Санду.

Третья крупная парламентская партия - Демократическая партия - обвинила конкурентов в узурпации власти.

Конституционный суд Молдовы объявил действия парламента неконституционными, отстранил Додона и передал его полномочия бывшему премьер-министру Павлу Филипу.

Филип сразу распустил парламент и назначил выборы на 6 сентября.

Андрій Водяний, Випусковий редактор
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