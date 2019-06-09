В первой пятерке - Тягнибок, Билецкий, Ярош, Тарасенко и Кошулинский.

Фото: svoboda.org.ua

"Свобода", "Правый сектор", Организация украинских националистов и "Национальный корпус" решили выставить единый список на досрочные выборы в Верховную Раду.

Лидеров списка, который сформирован на основе "Свободы", объявили на собрании националистических партий 9 июня.

Напомним, что 9 июня свои списки представили также партии "Слуга народа", "Европейская солидарность" Петра Порошенко, Аграрная партия Украины, 8 июня - партии "Сила и честь" Игоря Смешко, "Самопомощь" Андрея Садового, "Голос" Святослава Вакарчука, 7 июня - "Украинская стратегия" Владимира Гройсмана.