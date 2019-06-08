Супруги Белоножко будут баллотироваться по спискам Смешко

"Я уже в своей жизни напелся".

Народные артисты Светлана и Виталий Белоножко будут баллотироваться в Верховную Раду по списку партии "Сила и честь" Игоря Смешко.

Об этом они рассказали ТСН на съезде партии в субботу.

"Я уже в своей жизни напелся. Я знаю, что буду делать. Хочу, чтобы не было несуразностей в законе об интеллектуальной собственности, сплотить людей, если там будут симпатики к культуре. Также хочу закон о меценатстве, чтобы сделать легче жизнь артистов, потому что они действительно брошены последней властью. И, безусловно, все, что будет Игорь Петрович [Смешко] предлагать, что не навредит моему народу", – ответил Виталий Билоножко на вопрос, почему решил пойти в политику.

Под каким номером они в списках партии, пока что не сообщают. "Под каким номером – это большой секрет пока что", – сказала Светлана Билоножко.

На съезде объявили только первую десятку "Силы и честь".