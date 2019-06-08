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​Саакашвили объявил об участии "Руха новых сил" в выборах

"Посмотрев на все эти старые партии, мы пришли к выводу, что надо идти самостоятельно".

​Саакашвили объявил об участии "Руха новых сил" в выборах
Фото: EPA/UPG

Бывший глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили объявил об участии "Руха новых сил" в выборах Верховной Рады.

"Посмотрев на всех этих старых политиков, на все эти старые партии, на эти договорняки, мы пришли к выводу, что надо идти на выборы самостоятельно", - сообщил он в фейсбуке в субботу.

"Я сюда приехал не в политические игры играть и за должностями гоняться. Но Украина сейчас страна третьего мира, стала похожа на Суб-Сахарную Африку. Это не должно быть так", - сказал Саакашвили.

Напомним, что Саакашвили последний год провел в эмиграции после того, как Петр Порошенко аннулировал его украинское гражданство.

Новый президент Владимир Зеленский вернул Саакашвили паспорт, и 29 мая политик прилетел в Украину. В тот же день он сказал, что не будет участвовать в выборах Верховной Рады.

4 июня мэр Киева Виталий Кличко предложил Саакашвили повести на выборы его партию "УДАР", но Саакашвили отказался.

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