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"Слуга народа" ведет по мажоритарке Юзика из "Квартала" и журналиста Дубинского

Фото: Макс Левин

Партия "Слуга народа" ведет по мажоритарке актера студии "Квартал 95" Юрия Корявченкова ("Юзик") и журналиста Александра Дубинского ("1+1").

Об этом объявили на съезде партии 9 июня.

Первый будет баллотироваться по округу №31 в Кривом Роге, второй - по округу №94 в Киевской области.

Фото: Макс Левин

Также от партии Зеленского в округе №25 (Днепр) будет баллотироваться блогер Максим Бужанский, в округе №48 (Краматорск) - адвокат Татяна Романцова, в округе №62 (Житомир) - герой Украины Игорь Герасименко, в округе №68 (Ужгород) - художник Игорь Кочут.

В округе №185 (Херсон) - гендиректор компании "Агро-Содружество" Альберт Черепаха, в округе №194 (Черкассы) - ректор Восточноевропейского университета Любовь Шпак, в округе №211 (Киев) - врач-анестезиолог Максим Перебийнос, в округе №218 (Киев) - урбанист Дмитрий Гурин.

Партия "Слуга народа" намерена выдвинуть кандидатов на всех мажоритарных округах, но пока проверяет многих из их.

Глава партии Дмитрий Разумков пояснил, что от партии пытались выдвигаться кандидаты с сомнительной репутацией, поэтому штабу нужно больше времени.

"Очень плотно мы изучаем кандидатов в мажоритарщики и обсуждает с делегатами", - сказал он.

Напомним, что на съезде также был представлен список "Слуги народа".

9 июня свой список также представила партия "Европейская солидарность" Петра Порошенко, 8 июня - партии "Сила и честь" Игоря Смешко, "Самопомощь" Андрея Садового, "Голос" Святослава Вакарчука, 7 июня - "Украинская стратегия" Владимира Гройсмана.

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