​В первую пятерку "ЕС" вошли Порошенко, Парубий, Геращенко, Забродский и Федына

Партию "Европейская солидарность" на выборы под первым номером поведет бывший президент Петр Порошенко.
Лидеров списка объявили на съезде партии, который состоялся 9 июня.
- Петр Порошенко, пятый президент Украины
- Андрей Парубий, спикер Верховной Рады
- Ирина Геращенко, первый вице-спикер Верховной Рады
- Михаил Забродский, командующий Десантно-штурмовыми войсками
- София Федына, певица, доцент кафдеры международных отношений и дипслужбы Львовского национального университета, волонтер
- Мустафа Джемилев, лидер крымскотатарского народа, депутат Верховной Рады
- Яна Зинкевич, основательница медицинской службы Госпитальеры"
- Олег Синютка, глава Львовской обладминистрации
- Ахтем Чийгоз, замглавы Меджлиса крымскотатарского народа
- Иванна Климпуш-Цинцадзе, вице-премьер-министр Украины
"Наша задача - сформировать мощную фракцию, которая будет отстаивать украинские, европейские и евроатлантические ценности. Задача получить такой результат, который позволит нам претендовать на власть. Но мы в любом статусе будем защищать государство, построенный нами фундамент", - заявил на съезде лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко.
Напомним, что 8 июня свои списки представили партии "Сила и честь" Игоря Смешко, "Самопомощь" Андрея Садового, "Голос" Святослава Вакарчука, 7 июня - "Украинская стратегия" Владимира Гройсмана.