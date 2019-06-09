​В первую пятерку "ЕС" вошли Порошенко, Парубий, Геращенко, Забродский и Федына

Фото: twitter.com/poroshenko

Партию "Европейская солидарность" на выборы под первым номером поведет бывший президент Петр Порошенко.

Лидеров списка объявили на съезде партии, который состоялся 9 июня.

"Наша задача - сформировать мощную фракцию, которая будет отстаивать украинские, европейские и евроатлантические ценности. Задача получить такой результат, который позволит нам претендовать на власть. Но мы в любом статусе будем защищать государство, построенный нами фундамент", - заявил на съезде лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко.

Напомним, что 8 июня свои списки представили партии "Сила и честь" Игоря Смешко, "Самопомощь" Андрея Садового, "Голос" Святослава Вакарчука, 7 июня - "Украинская стратегия" Владимира Гройсмана.