Гаагский суд опубликовал позиции Украины и РФ по делу о нарушении морского права

Россия считает, что трибунал не имеет юрисдикции по иску Украины.

В понедельник, 10 июня, на сайте Постоянной палаты третейского суда опубликованы позиции Украины и России по делу о правах прибрежного государства в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе.

Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел.

Отмечается, что 22 мая 2018 года РФ подала свои возражения относительно наличия у суда юрисдикции рассматривать дело, инициированное Украиной по Конвенции ООН по морскому праву. После этого Украина подала свои письменные объяснения и свои возражения.

"Российская Федерация считает, что трибунал не имеет юрисдикции по иску Украины, поскольку трибунал не может определять, какое государство является суверенным по сухопутной территории Крыма", - говорится в сообщении.

В свою очередь, Украина заявляет, что Крым украинский. Украина просит трибунал растолковать и применить Конвенцию для определения правовых последствий морского поведения России. Спор касается применения UNCLOS, нарушений Конвенции Россией, цель Украины в этом арбитраже возмещение за этот серьезный морской ущерб.

Россия считает, что требования Украины в этом деле касаются военной деятельности, исключенной из-под юрисдикции трибунала.

"Нарушение Россией UNCLOS состоялись "в период после" вторжения России на Крымский полуостров. К тому же, вторжение России на полуостров не является предметом никаких требований Украины, а потому это не является тем, чего "касается" этот спор", - добавили в МИДе.

Россия также считает, что суд, созданный в соответствии с Приложением VIII, а не Приложением VII, не является надлежащей площадкой для рассмотрения требований Украины относительно рыболовства, защиты и сохранности морской среды и судоходства

"Это утверждение безосновательно, поскольку обе стороны согласились на юрисдикцию, согласно Приложению VII, по спорам этого характера - и Украина не согласилась на юрисдикцию Приложении VIII по этому виду спора... Попытка России разделить этот спор не соответствует Конвенции, а также заявлениям обеих сторон в соответствии со с. 287", - добавили в МИД Украины.

Фото: mfa.gov.ua

Напомним, сегодня, 10 июня, в Гааге начались устные слушания по вопросам юрисдикции по иску "Украина против РФ" о нарушении оккупантами прав прибрежного государства, которые гарантирует Конвенция ООН по морскому праву.

14 сентября 2016 года Украина подала отдельный иск против РФ за нарушение страной-оккупантом Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. В мае 2017 прошло первое заседание трибунала, где был создан арбитраж, 19 февраля 2018 года Украина подала свои доказательства.

Ранее в МИД Украины заявляли, что намерены добиваться определения статуса Керченского пролива как международного.