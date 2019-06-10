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Генпрокуратура проверит правомочность закрытия дела в отношении Иванющенко, - СМИ

Замгенпрокурора Стрижевская обратилась с требованием проверки к прокурору Одесской области.

Генпрокуратура проверит правомочность закрытия дела в отношении Иванющенко, - СМИ
Юрий Иванющенко
Фото: Макс Левин

Генеральная прокуратура Украины требует дополнительно проверить досудебное расследование и закрытие уголовного дела против экс-нардепа Юрия Иванющенко. Об этом пишет theБабель со ссылкой на источник в ГПУ.

С требованиям проверки к прокурору Одесской области обратилась замгенпрокурора Анжела Стрижевская.

"В ходе проверки установлено, что следствием не приняты меры по полному и беспристрастному расследованию обстоятельств уголовного производства", - сказано в сообщении.

В ГПУ подчеркнули, что следственный судья при закрытии дел против Иванющенко "вышел за пределы полномочий и преждевременно дал оценку доказательствам".

Кроме того, уголовное производство было закрыто несмотря на отсутствие ответа по международному запросу по этому делу - речь идет о запросе, направленном в правоохранительные органы Великобритании и Северной Ирландии. Также в уголовном производстве не было завершено проведение более 100 строительно-технических экспертиз в Киевской, Харьковской, Одесской, Днепровской и Львовской областях. Экспертизы должны были установить размеры завышения объемов выполненных работ на сумму 35,9 млн грн. во время выполнения договоров о работе по теплосанации объектов социальной сферы.

Напомним, прокуратура Одесской области в апреле 2019 года закрыла уголовное производство №42015000000000207, в котором фигурирует экс-нардеп Юрий Иванющенко.

Иванющенко объявили в розыск в начале 2015 года. По неофициальным данным, он бежал из Украины в декабре 2014-го. ГПУ подозревала его по двум эпизодам - растрате денег, выделенных в рамках «киотского протокола» на утепление объектов социальной сферы в Луганской области. Второй эпизод касается завладения долей в уставном фонде ООО «Промрынок» (рынок «7-й километр» в Одессе).

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