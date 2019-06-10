Партия Гриценко представила свой список на выборы в Раду

В первой пятерке: Гриценко, Добродомов, Томенко, Катеринчук и Соловьева.

В Киеве состоялся съезд партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко, на котором был представлен список кандидатов в депутаты на выборы в Верховную Раду.

Об этом сообщают "Українські новини".

Возглавил список лидер партии Гриценко. Также в первую пятерку вошли внефракционный депутат Рады Дмитрий Добродомов, экс-депутаты Николай Томенко и Николай Катеринчук, а также активистка Марина Соловьева.

Также в списках партии указаны Анатолий Забарило, Петр Ландняк, Николай Ладовский, Егор Фирсов, Виктор Трепак, Александр Савченко, Александр Кралюк, Андрей Мисик, Татьяна Урсалова, Александр Федоренко, Эдуард Харчина, Игорь Новосад, Сергей Гайстрюк, Николай Нещадим и Ирина Побидаш.

Напомним, Гриценко участвовал в выборах президента Украины и занял пятое место с результатом 6,91% голосов. Тогда его поддержал мэр Львова, лидер "Самопомощи" Андрей Садовый.

После президентских выборов "Гражданская позиция" решила участвовать в выборах Рады отдельным списком.