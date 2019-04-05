Порошенко объявил конкурс на должность судьи ЕСПЧ от Украины

Президент Петр Порошенко 4 апреля подписал указ о проведении конкурса по выбору кандидатов для избрания судьей Европейского суда по правам человека от Украины.

Об этом говорится на сайте президента.

Для проведения конкурса создана комиссия, в которую вошли:

Довидас Виткаускас - руководитель проекта ЕС "Поддержка реформ по развитию верховенства права в Украине"

Тимур Короткий - профессор Одесской юридической академии

Наталья Кузнецова - академик Национальной академии правовых наук

Михаил Микиевич - завкафедры Львовского национального университета имени Франко

Татьяна Сыроид - профессор Харьковского национального университета имени Каразина

Конкурсная комиссия должна выбрать трех кандидатов, которые потом будут внесены Министерством иностранных дел в Совет Европы.

С 2010 года судьей ЕСПЧ от Украины является Анна Юдковская (ее муж - нардеп Георгий Логвинский). Срок ее полномочий истекает в апреле 2019 года.

Судей Европейского суда по правам человека назначает Парламентская ассамблея Совета Европы.