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Порошенко объявил конкурс на должность судьи ЕСПЧ от Украины

Троих претендентов выберет специальная комиссия.

Порошенко объявил конкурс на должность судьи ЕСПЧ от Украины
Фото: EPA/UPG

Президент Петр Порошенко 4 апреля подписал указ о проведении конкурса по выбору кандидатов для избрания судьей Европейского суда по правам человека от Украины.

Об этом говорится на сайте президента.

Для проведения конкурса создана комиссия, в которую вошли:

  • Довидас Виткаускас - руководитель проекта ЕС "Поддержка реформ по развитию верховенства права в Украине"
  • Тимур Короткий - профессор Одесской юридической академии
  • Наталья Кузнецова - академик Национальной академии правовых наук
  • Михаил Микиевич - завкафедры Львовского национального университета имени Франко
  • Татьяна Сыроид - профессор Харьковского национального университета имени Каразина

Конкурсная комиссия должна выбрать трех кандидатов, которые потом будут внесены Министерством иностранных дел в Совет Европы.

С 2010 года судьей ЕСПЧ от Украины является Анна Юдковская (ее муж - нардеп Георгий Логвинский). Срок ее полномочий истекает в апреле 2019 года.

Судей Европейского суда по правам человека назначает Парламентская ассамблея Совета Европы.

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