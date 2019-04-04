В Крыму 16-летнего парня осудили на полгода за снятый российский флаг

Подконтрольный РФ Мировой суд Белогорского района Крыма приговорил 16-летнего крымского татарина Абдурамана Абдувелиева к шести месяцам ограничения свободы по статье 329 Уголовного кодекса России («Надругательство над государственным гербом России или государственным флагом России»).

Такое решение 4 апреля вынес мировой судья Александр Олейников, сообщает Крым.Реалии.

По версии российского следствия, Абдувелиев 21 мая 2018 года снял три российских флага с сельсовета села Курское, памятника, который находится возле школы, и клуба в этом же селе. Спустя два месяца в районе прошел ряд обысков в связи с этим делом.

«Остальные ребята, которые были с братом в тот день выступают или в качестве свидетелей, или в качестве обвинителей, брат учится в школе, которая находится в Судакском районе. В связи с решением суда непонятно, каким образом брат будет посещать школу. Потому что он должен находиться полгода в пределах нашего села и каждый раз сообщать о своем намерении уехать», – прокомментировала решение суда сестра Эсма Абдувелиева Абдурамана.

Напомним, 27 марта сотрудники ФСБ, МВД России и Росгвардии провели в Крыму обыски в домах крымскотатарских активистов, в том числе активистов общественного объединения "Крымская солидарность".

Киевский райсуд Симферополя арестовал до 15 мая 23 задержанных крымскотатарских активиста по второму симферопольскому «делу Хизб ут-Тахрир». 29 марта их вывезли в Россию.