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Медведчук прилетел к Лукашенко для обсуждения "перспектив Украины"

Ранее Медведчук и Бойко летали в Москву на встречу с Медведевым.

Медведчук прилетел к Лукашенко для обсуждения "перспектив Украины"
Фото: president.gov.by

Глава политсовета партии "За жизнь" Виктор Медведчук полетел в Беларусь, чтобы встретится с президентом Александром Лукашенко и поговорить о "перспективах Украины".

Об этом сообщает пресс-служба главы Республики Беларусь.

"Интересна ваша оценка, что ждать в перспективе от Украины. Для меня очень важно, может, даже не меньше, чем для вас", - сказал Лукашенко.

В свою очередь, Медведчук якобы отметил, что утром перед встречей с белорусским лидером в шутку говорил о том, что в отличие от всех других граждан Украины имеет уникальный шанс точно узнать уже сейчас, кто победит на президентских выборах 21 апреля, когда состоится второй тур.

"Я вспоминаю вашу пресс-конференцию 1 марта 2019 года, где вам задали вопрос, и вы анализировали, что может произойти", - пояснил Медведчук.

Медведчук напомнил, что уже тогда президент Беларуси предсказал, что во второй тур выйдут Петр Порошенко и Владимир Зеленский.

"Я вам хочу сказать, что 1 марта у нас ни один эксперт, ни один социолог, ни один политик не мог сказать точно, кто выйдет во второй тур", - отметил он.

Напомним, 22 марта Бойко и Медведчук приехали в Москву на переговоры с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и главой "Газпрома" Алексеем Миллером. Трансляцию встречи вели подконтрольные Медведчуку телеканалы "112 Украина" и NewsOne. Сообщалось, что переговоры были инициированы украинской стороной.

Накануне Кабмин окончательно запретил прямые полеты в Москву из-за поездки Бойко к Медведеву.

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