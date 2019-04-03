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Кабмин окончательно запретил прямые полеты в Москву из-за поездки Бойко к Медведеву

"Унижаться так ради 3% рейтинга - это нечестно по отношению к государству".

Кабмин окончательно запретил прямые полеты в Москву из-за поездки Бойко к Медведеву
Фото: 112

Кабинет министров решил закрыть лазейку, которая использовалась Виктором Медведчуком для прямых полетов в Москву, после того, как он свозил туда бывшего кандидата в президенты Юрия Бойко.

Для этого на заседании правительства 3 апреля было принято постановление с поправками в положение об использовании воздушного пространства Украины.

Министр внутренних дел Арсен Аваков на заседании правительства пояснил, что предыдущие решения украинских властей позволяли нерегулярные рейсы между Украиной и РФ, если они выполнялись воздушными судами, не зарегистрированными в РФ. "Господин Бойко воспользовался лазейкой в нашем законодательстве, получил добро ФСБ РФ на прямой перелет Киев-Москва и попал на переговоры с премьером государства-агрессора", - сказал он.

Решение правительства закрывает эту лазейку, за "исключением полетов, необходимых для обеспечения действий международных миссий ООН, ОБСЕ и Красного креста".

"Никто не имеет права унижать государство. Никто. Даже когда речь идет о политиках, которые исповедуют какую-то другую идеологию. Идеология должна быть одна - это наше государство, наш дом. На нас напали, мы ни на кого не нападали. К сожалению, наши соседи превратили себя на наших врагов", - прокомментировал решение правительства премьер Владимир Гройсман.

"Унижаться так ради 3% рейтинга - это абсолютно нечестно по отношению к государству", - подчеркнул глава Кабмина.

Напомним, в 2016 году журналисты "Схем" обнаружили, что Медведчуку позволяют летать в Москву в обход запрета на прямое авиасообщение. Он использовал для полетов самолет "Фалькон 900" с бортовым номером P4-GEM, зарегистрированный на острове Аруба (Нидерланды).

В пресс-службе Медведчука говорили, что разрешение на прямое авиасообщение от украинской и российской власти Медведчук получает для проведения официальных переговоров как участник Минских переговоров. В 2018 году Медведчук перестал участвовать в них.

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