НАТО сегодня и завтра рассмотрит дополнительные санкции в отношении России за агрессию в Черном море

"Страны Черноморского бассейна должны быть защищены от угроз как на море, так и на суше".

Главы министерств иностранных дел стран НАТО на саммите 3-4 апреля в Вашингтоне намерены рассмотреть и одобрить пакет мер, направленных на сдерживание угроз, которые исходят от России в Черноморском регионе. Об этом сегодня на брифинге заявила постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон, пишет "Укринформ".

Хатчисон подчеркнула, что Россия продолжает дестабилизировать ситуацию в Черном и Азовском морях и назвала "абсолютно неприемлемым" задержание в Керченском проливе трех украинских военных кораблей и удерживание в плену моряков этих судов. Она заявила, что подобное агрессивное поведение России будет обсуждаться на саммите.

Хатчисон также раскрыла некоторые подробности разработанного американскими власnями совместно с НАТО пакета мер для сдерживания России в Черном море: по ее словам, в него войдут наблюдение с воздуха и увеличение числа кораблей стран НАТО в Черное море.

"Речь идет о пакете, укрепляющем разведку, воздушную разведку, а также увеличивающем число отправляемых в Черное море кораблей НАТО для гарантии безопасного прохода украинских судов через Керченский пролив в Азовское море" - заявила постпред США.

Хатчисон добавила, что НАТО намерено сделать акваторию Черного моря безопасной для стран региона от "навязчивости России". "Очень важно, чтобы Румыния, Болгария и Украина, также как и Грузия, находились под защитой в черноморском пространстве", - заявила она.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о планах усиления присутствия в Черном море. Ранее США требовали от российской стороны безотлагательного освобождения взятых в плен в районе Керченского пролива 25 ноября 2018 года украинских моряков, однако Россия игнорирует все заявления и требования международного сообщества по этому вопросу.