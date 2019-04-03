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Подсчет голосов первого тура выборов еще не завершен в 8 территориальных округах

ЦИК обработал 99,88% электронных протоколов

Центральная избирательная комиссия Украины обработала уже 99,88% электронных протоколов в первом туре выборов президента Украины.

По состоянию на 8:20 3 апреля, остаются необработанными протоколы в Винницкой (округа 15 и 18), Киевской (округа 94 и 98), Одесской (округа 137 и 139), Херсонской (округ 185) и Черновицкой (округ 204) областях.

На первом месте с 30,23% (5,7 млн голосов) - актер Владимир Зеленский, на втором - действующий президент Петр Порошенко, у которого 15,95% голосов избирателей (3,01 млн).

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