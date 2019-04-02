ЦИК принял протоколы с результатами выборов от 19 окружных комиссий

В заседании комиссии объявлен перерыв до 10:00 среды.

Центральная избирательная комиссия приняла оригинальные бумажные протоколы с мокрыми печатями о результатах голосования избирателей за кандидатов в Президенты от 19 из 199 окружных избирательных комиссий.

Согласно сообщению пресс-службы ЦИК, для рассмотрения и дальнейшей обработки были приняты протоколы об итогах голосования окружных избирательных комиссий территориальных избирательных округов №175, №181 (Харьковская область).

Кроме того, после соответствующей обработки принятых ранее протоколов об итогах голосования, комиссия поручила подготовить и предоставить протокол с пометкой "Уточненный" до 5 апреля включительно окружной избирательной комиссии территориального избирательного округа №180.

Таким образом, по состоянию на 22:00 вторника ЦИК принял протоколы об итогах голосования окружных избирательных комиссий 19 территориальных избирательных округов (№ № 45, 51, 105, 134, 146, 148, 149, 169, 175, 180, 181, 187, 198, 211, 213, 215, 216, 219, 220).

В заседании комиссии объявлен перерыв до 10:00 среды, 3 апреля.

По состоянию на 23:23 обработаны 99,84 электронных протоколов. У Владимира Зеленского 30,23% голосов, у Петра Порошенко - 15,95%.