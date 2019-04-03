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Ляшко из мести опубликовал в сети личные телефоны Зеленского и Коломойского

Скриншоты с открытыми номерами политик обнародовал на своей странице в Фейсбуке.

Народный депутат Украины, кандидат в президенты Олег Ляшко опубликовал в Фейсбуке личные телефоны олигарха Игоря Коломойского и лидера первого тура выборов, актера Владимира Зеленского.

"Какая-то идиотка c "Плюсов" слила мой номер телефона в интернет и уже второй день меня спамят тысячами сообщений и звонками со всего бывшего СССР. Поэтому вынужден буду изменить номер, который у меня с 1998 года", - написал Ляшко.

"Кто хочет поговорить с Коломойским, Зеленским, Ткаченко - вот их телефоны. Звоните, пишите на здоровье!" - написал политик.

Напомним, по состоянию на 8 часов утра 3 апреля ЦИК обработал 99,88% электронных протоколов, Ляшко в первом туре выборов набрал 5,47% голосов.

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