САП обвинила НАБУ в нежелании расследовать дела по "Укроборонпрому"

"Позиция НАБУ - дело не имеет перспективы и не будет доведено до суда".

Специализированная антикоррупционная прокуратура обвинила НАБУ в нежелании расследовать дела, касающиеся военной тематики и "Укроборонпрома".

Об этом говорится в фейсбуке САП.

Прокуратура приводит в пример уголовное производство по факту фиктивных поставок запчастей и комплектующих на Харьковский бронетанковый завод на общую сумму 56 млн гривен, где фигурирует, в частности, скандальная компания "Оптимумспецдеталь" из расследования Bihus.info.

"Сначала следствие двигалось очень активно, но, начиная с сентября 2016 года, существенно замедлилось. Позиция НАБУ - дело не имеет перспективы и не будет доведено до суда, поскольку невозможно документально подтвердить постановку и снятие с учета на Харьковском бронетанковом заводе соответствующих комплектующих (лазерных прицелов), которые затем фигурантами дела были поставлены на тот же завод повторно", - говорится в сообщении.

То же самое, по данным САП, касается целого ряда других уголовных производств:

по факту злоупотребления со стороны должностных лиц Министерства обороны и руководства Шепетовского ремонтного завода при закупке 18 самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика" (ч. 2 ст. 364 УК);

по факту хищения должностными лицами фирмы "Инмаш" и двух предприятий-нерезидентов более 6 млн гривен Шосткинского казенного завода "Импульс" во время реализации военной продукции (ч. 5 ст. 191 УК);

по факту растраты более 58 млн гривен при закупке топлива Минобороны у ООО "Трейд Коммодити" (ч. 5 ст. 191 УК Украины);

по факту растраты имущества Киевского бронетанкового завода должностными лицами предприятия (ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 УК).

по факту растраты служебными лицами Житомирского бронетанкового завода 20 двигателей УТД-20 из мобилизационного резерва стоимостью 6,9 млн гривен (ч. 5 ст. 191 УК Украины);

По факту растраты 382 тыс. гривен должностными лицами Киевского бронетанкового завода путем завышения расходов на капитальный ремонт двигателей марки 5Д20-240.

В связи с этим САП просит Совет общественного контроля НАБУ с просьбой повлиять на сотрудников Бюро.

Напомним, что в конце февраля 2019 года вокруг "Укроборонпрома" возник громкий коррупционный скандал.

Журналисты Bihus.info сообщили, что государственные оборонные заводы закупали для военной техники детали из России. Запчасти завозились контрабандой, их качество не проверялось, и иногда в Украину попадал обыкновенный металлолом. Контрабанду отмывали через фирмы-прокладки, которые находились под контролем лиц, приближенных к "Укроборонпрому". Прибыль дерибанилась между участниками схемы.

Расследование основано на переписке, которую слил редакции анонимный источник в 2018 году. Там были указаны имена, даты, суммы взяток и откатов.

Основными фигурантами расследования являются владелец компании "Оптимумспецдеталь" Андрей Рогоза и его бизнес-партнеры Виталий Жуков и Игорь Гладковский, сын первого замглавы СНБО Олега Гладковского.