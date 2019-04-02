Кабмин утвердил состав Совета по государственной поддержке кинематографии

Кабинет министров утвердил состав Совета по господдержке кинематографии.

Документ с составом Совета опубликован на сайте Кабмина 1 апреля 2019 года, тогда как Распоряжение о создании такого совета датируется 6 марта 2019 года.

Так, в состав совета вошли: Людмила Горделадзе (ТОВ "Киноман"), продюсер Виталий Докаленко, продюсер Андрей Дончик, директор кинотеатров "Магнат" и "Boomer" Сергей Зленко, продюсер Максим Маган, режиссер Аркадий Непиталюк, директор кинофестиваля "Молодость" Андрей Халпахчи и киновед Александр Шпилюк.

Члены совета создают экспертные комиссии, которые рекомендуют, какие проекты должно поддерживать государство, и согласовывают изменения, которые вносятся в фильмы и проекты, получившие госфинансирование.

Согласно Закону Украины о государственной поддержке кинематографии, в Совет должно входить 9 человек: по одному человеку от Минкульта и Госкино, и семеро – от профессионального сообщества. От Минкульта дегелировали Андрея Халпахчи, от Госкино – Аркадия Непиталюка.

В ноябре 2018 года конкурсная комиссия выбрала семерых членов Совета, и одним из них стал юрист Дмитрий Гузий, которого не оказалось в списке, утвержденном правительством.

26 марта на своей странице в фейсбуке Гузий написал, что отзывает свою кандидатуру в Совет, поскольку, по его словам, вице-премьер-министр Степан Кубив не пропускал его кандидатуру в состав Совета.

Пока неизвестно, кто будет девятым членом Совета по государственной поддержке кинематографии.

В свою очередь, глава Госкино Филипп Ильенко в своем фейсбуке проанонсировал скорое объявление конкурсов на финансирование кинопроектов. Напомним, последний, десятый, питчинг Госкино состоялся в 2017 году. В 2018-м году питчинга не было.