Свідомий вибір: що читати, щоб бути політично грамотним

Багато людей нехтує політичною грамотністю, через що виникає нерозуміння політичних програм та витоків суспільних явищ. Якісні книги про політику, які представляють різні підходи до її вивчення, дозволяють бути обізнаним та готовим до обґрунтованих дискусій. Книжковий кандидат Як Абу пропонує свою добірку книжок про політику, деякі з яких ми пропонуємо до вашої уваги.

Георгій Почепцов — один із найвідоміших дослідників у сфері комунікативних технологій, який, зокрема, описує і нові способи політичної діяльності. Ведення інформаційних та гібридних війн, використання сучасних розважальних технологій у пропаганді та небезпека у віртуальному середовищі — ось лише деякі з тем, що потрапили під пильне вивчення Почепцова. Ця книга — обов’язкова для прочитання тим, хто якось пропустив видозміну у побудові суспільно-політичного життя і хоче дізнатися про те, як невинні, на перший погляд, речі можуть грати глобальну роль на міжнародній арені.

Говорячи про політику, ми досить часто згадуємо економічні аспекти, соціальну ситуацію, історичні передумови існування певних явищ, однак мало хто говорить про те, що основою будь-яких політичних процесів все ж залишається людина, з її емоціями та психологічними особливостями. Ці речі важко виміряти статистично чи врегулювати на законодавчому рівні, однак вони залишаються невидимими важелями впливу на розвиток подій. Французький політолог Домінік Муазі вирішив дослідити такі мало обговорювані теми, як роль страху, надії й приниження в масштабах не лише окремих націй, а й на загальносвітовому тлі.

Підробити новини та факти наразі можна досить легко — на жаль (а комусь і на щастя), сучасні технології дійшли до такого етапу розвитку, коли вони можуть спотворити реальність так, що багатьом це важко помітити. Дипломат і комунікатор Дмитро Кулеба розповідає, як влаштовані механізми створення фейків та як можна послабити їхній вплив на прийняття власних рішень за допомогою простих правил критичного мислення та відбору й перевірки важливої інформації.

Українські історики, журналісти, громадські діячі та інші українські інтелектуали діляться з вами новими поглядами на Європу — без нереалістичних сподівань крізь скельця рожевих окулярів, а через реальні знання та аналітику. Ви дізнаєтеся більше про те, як сприймають в Європі Україну, і легко зможете відстояти свою позицію в розмовах про майбутнє нашої держави в рамках нового європейського середовища.

Як відчувати нові тенденції, особливо в тому, що стосується суспільно-політичних настроїв? Автор цієї книги розповідає про розвиток мережевих суспільств і здатність розуміти особливості їхнього функціонування в контексті влади та прийняття рішень. Бо ж насправді все у світі взаємопов’язано — будь-то зрушення в міжнародній економіці, неочікувані результати виборів, проривні відкриття у науці, криза, терористичні напади тощо. Ніщо не виникає саме по собі, і Ремо, насправді, наштовхує на думку про те, як саме можна навчитися уловлювати ці нюанси співіснування і взаємозалежності різних речей.

Політичні рішення повинні часто бути вербально проговорені і підкріплені: обіцянками, поясненнями, метафоричними описами, прикладами інших країн, емоційно забарвленою лексикою, яка б викликала в громадськості відповідні емоції. тож більшість нововведень у політичному житті людства супроводжувалися промовами з вичурними, ретельно підібраними закликами та насиченими фразами. Читаючи їх, можна зрозуміти особливості мислення тогочасної цільової аудиторії подібних промов та їхні нагальні інтереси, які політику потрібно було втілити, щоб підкупити своєю майже магічною здатністю відповісти на суспільний попит і стати розв’язанням усіх проблем. 51 визначна промова зібрана у цьому виданні від історика і журналіста Террі Ґолвея.

Кіссінджер вирішив розставити все, що відбувається у світі, по своїх місцях і окреслити уклад взаємодії між державами та іншими суб’єктами міжнародної політики, який ще називають світовим порядком. Криза міжнародного права, нетипові гравці на світовій арені, розподіл сили та роль дипломатії — ось кілька тем, які детально досліджує один із найбільш відомих американських політологів. І хоча вже розпочинається епоха так званого “світового порядку 2.0”, ця праця — основоположна для розуміння глобального руху суспільного розвитку.

Цій книзі вдалося 73 тижні протриматися у списку бестселерів New York Times. І не дивно, адже вона розповідає про незвичайних махінаторів, які змогли обдурити і позбавити коштів цілі країни. Ви зможете дізнатися про «темну» сторону функціонування політики, коли через окремих людей та установи цілі спільноти стають бідними. Про такі схеми вам точно не розкажуть по телебаченню; такі провали не констатують на державному рівні. Тепер і ви зазирнете в закулісся, про яке раніше могли тільки здогадуватися…

Політика тісно пов’язана з міфічними уявленнями, які і досі живуть у суспільній свідомості; вона грає на прадавніх архетипах і пропонує в якості політичного продукту окремі образи, що спрацьовують на півсвідомому рівні. Історія містить купу прикладів, коли одні політичні явища нагадували людям про цілком інші, що й досі збереглися десь у колективній пам’яті суспільства, і тому спричинили відповідну реакцію на окремі події. І хоча Володимир Єрмоленко розповідає про історичний досвід, все ж, читачу не важко буде провести аналогію з сьогоденням, бо історія, як відомо, все ж схильна повторюватися…