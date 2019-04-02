«Київ – Львів – Мукачево»: зробимо Срібну землю ближчою

Як відомо, уже 2 квітня відбудеться відкриття рейсу «Мукачево – Кошице». На цей день запланована тестова поїздка потяга, а на постiйнiй основi він курсуватиме з 9 червня. Однозначно – це крок до з‘єднання зі Словаччиною.

Нагадаю, раніше – Угорщина вже запровадила рейс «Мукачево – Будапешт» і до того ж неодноразово декларувала прокласти євроколію для швидкісного сполучення.

У контексті цього вважаю за доцільне ще раз звернути увагу Кабінету Міністрів України та Міністерства інфраструктури України, які, на жаль, запізнюються з відповіддю, на необхідність запровадження потяга «Інтерсіті» сполученням «Київ – Львів – Мукачево».

І тут, на мою думку, пріоритетним чинником у прийнятті позитивного рішення має бути не господарсько-економічні показники ПАТ «Укрзалізниця», а державна політика у відношенні до одного з найбільш віддалених від столиці регіонів – Закарпаття.

У цій ситуації постає питання: які кроки робить сьогодні українська державна влада в цьому напрямку? Один авіарейс на тиждень зі столиці в Ужгород? Старт із ремонтом багатостраждального автошляху Н 09? Упевнений, цього, на жаль, мало!

Невже в українських реаліях 2018 і 2019 років із відомою сучасною політикою Угорщини щодо Закарпаття немає політичної волі українського Уряду змусити державну компанію вирішити питання швидкого залізничного сполучення Закарпаття і Києва?

Невже лише економіка визначатиме напрямки вкладень/кредитів/напрямків руху державного оператора залізничних перевезень? Якщо так, то тоді нам ніколи не побачити євроколію до Львова, не говорячи вже про «Львів – Чернівці» і далі в напрямку Бухаресту... Завжди перемагатимуть інші, окупніші проекти!

Більше – читаємо «Основні аспекти стратегії розвитку «Укрзалізниці» на 2017 -2021 роки» з сайту УЗ. Там жоднісінького натяку про порушене питання! Зате великий розділ «Державна підтримка»…

І коли мова про цю підтримку, то саме Кабмін мав би вимагати від оператора одного з найбільших державних активів безпосередніх кроків на зміцнення держави! Адже залізничне сполучення Закарпаття є власне не питанням туризму.

Цим блогом про наші запізнілі/відсутні реакції, у першу чергу, звертаюся до віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванни Климпуш-Цинцадзе, міністра закордонних справ України Павла Клімкіна та міністра інфраструктури України Володимира Омеляна.

Переконаний, що великий державний український інтерес полягає в тому, щоб робити Срібну землю ближчою!