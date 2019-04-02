Програні вибори на селянах і народна земельна реформа

Шановний кандидате на пост президента, якщо після 1-го туру ти побачиш, що тобі не хватило від 0,001% до 10% щоб попасти в 2-й тур, то знай, що ти ні з чим практичним і корисним не звернувся до селян. До звичайних селян, які не фермери, що тримають в «кулаці» село, і не аграрні холдинги, які тримають в «кулаках» села.

Фото: Макс Левин

В селі живуть ті, чиї діти уїхали на заробітки і діти, поки що, чекають змін на краще щоб повернутися в рідне село. В селі живуть ті, хто знайшов якусь роботу з тим рівнем оплати, яка до додаток до особистого господарства, а не навпаки. В селах ще живуть діти – в селах ще є життя. А головне, в селі, поки що, живуть власники землі-селяни, у яких землю орендують псевдо фермери і агрохолдинги, які хочуть за селян вирішити що буде з їх землею.

Ти вирішив з селянами говорити через їх панів-орендарів, тому не дивуйся, що тобі не хватило кілька відсотків для перемоги в 1-му турі. Просто хтось був краще і домовився з панами селян краще, а бо просто мовчав і посміхався. Бо посмішка краще твоїх розмов про необхідність торгувати землею, державну допомогу кулаку-фермеру чи аграрію-орендарю.

Ти програв і підвів селян, які очікували, що ти на зустрічі з ними скажеш про те, яке має бути сучасне село, сучасне виробництво на селі та сучасне суспільство на селі. Селяни чекали, як ти розкажеш про те, що зробиш їх хазяїнами-власниками аграрних підприємств. А ти казав про те, що на селі не має кому працювати, хоронячи село все глибше. Ти навіть не здогадався, що обробляти власну землю можна не лопатою і сапою і кожен окремо, а за сучасною технікою, власниками якої можуть бути звичайні селяни-власники землі, які об’єднаються у власному підприємстві.

А ти, кандидате, розповідав селянам про гарних фермерів та про добрих панів орендарів, які тримають села на спонсорстві, які заробляють десятки мільйонів доларів на землі безробітних селян і знахабніло скуповують землю за подачки на лікування та на поховання.

А ти селянам про бізнес та кредитування бізнесу під 3% та підтримку підприємців, а селян відправив під 3 чорти.

А люди слухають і мовчать, і розчаровуються. Бо фермерів-орендарів - 1 на 1000, як і бізнесменів. Селяни явно не ті бізнесмени про яких ти говориш, і навіть не АйТішники про яких ти кричиш. То що чекати від тебе, кандидате, селянам – ти забув про них в своїх промовах. То ж краще той хто є, або той хто красивіше і з посмішкою або просто чесний – думки різні, але не про село.

Ти програв, а з тобою програли тисячі, хто сподівався на тебе. А тобі було просто на них лінь. Знову продали і обманули селян.

А якщо, все ж таки, ти пройшов до 2-й туру виборів, то не забудь вже сказати селянам, те важливе для них до вирішального дня голосування і тебе почують.

Я думаю, що селяни вміють читати, думати. Вони хотіли б чути і бачити, нарешті, реалізацію тієї Конституції яка вже є.

Селяни за реформування земельних відносин

Розвиток агропромислового виробництва в Україні стане можливим завдяки впровадження Народної земельної реформи, ініціаторами якої можуть бути тільки селяни-власники землі за підтримки усієї української спільноти.

Реформування полягає в заміні орендних відносин на самостійний обробіток землі її власниками як одноосібно (сімейно) так і в товариствах (об’єднаннях) власників землі.

Товариства власників землі – об’єднання селян, власників землі, з метою забезпечення максимальної структурної, технічної, технологічної, екологічної та соціально-економічної ефективності використання власної землі. Селянин, нарешті, стане власником врожаю з власної землі.

Товариства власників землі – це первинний сільгосптоваровиробник та можливість збільшити вже початковому етапі Народної реформи дохід від землі її власнику в 2-4 рази.

Для прискорення реалізації Народної земельної реформи буде сформована всебічна державна підтримка.

- будуть впроваджені нові механізми кредитної політики для прямого довгострокового державного фінансування діяльності товариств (об’єднань) власників землі без застав та без відсотків.

- для членів товариств (об’єднань) власників землі буде надана можливість отримання споживчих кредитів під 3% річних для задоволення нагальних соціально-економічних потреб, які виникли з причин систематичного знищення робочих місць на селі на фоні узурпації орендарями всіх прибутків від землі.

Власнику землі тепер не буде потреби продавати землю.

Селяни за повернення їм їхньої землі

На сьогоднішній день сформовані всі умови щоб земля була у володінні будь кого, а не селянина. Ганебна довготривала оренда та емфітевзис тому підтвердження. Для розвитку країни і її суспільства таку неринкову практику користування землею необхідно припинити.

Необхідно сформувати всі юридичні та фінансові механізми повернення землі селянам, які втратили її в результаті незаконних оборудок агрохолдингів та орендарів, на тлі занепаду рівня життя селянина. Як правило, це піввікові договори оренди та вікові емфітевзису, договори застави землі, договори міни та інше.

Необхідно сформувати умови для передчасного припинення договорів користування землею (оренди та емфітевзису) за ініціативою власників землі з метою, нарешті, отримання власником землі можливості найефективніше використовувати власну землю, обробляючи її самостійно – індивідуально чи колективно в об’єднанні власників землі.

Селяни за розвиток тваринництва та переробки на селі

Товариства власників землі ідеальна база для створення в селах і селищах тваринницьких комплексів, переробних підприємств.

За замовленням товариств (об’єднань) власників землі та за рахунок безвідсоткового прямого державного кредитування повинно стати можливим фінансування будівництво тваринницької і переробної інфраструктури. Селяни, власники землі, будуть співвласниками цієї тваринницької і переробної інфраструктури.

Це дасть змогу збільшити поголів’я великої рогатої худоби в 5-6 разів – до 15-20 млн голів, поголів’я свиней в 3-4 рази – до 20-24 млн голів.

Це започаткує і створення справжньої кооперації в аграрному секторі, де селяни, власники землі матимуть унікальну можливість засновувати кооперативні підприємства з переробки та виробництва продукції

Переробна галузь, її розвиток перетворить економіку аграрного сектора з сировинної в високотехнологічну експортно-орієнтовану економіку.

Селяни за збереження землі як національного надбання

Повернення землі українському народу, її власнику, уособленням якого є український селянин, сформує умови для відповідального ставлення до землі, збереження та відновлення її родючості.

Впровадження реформування земельних відносин, розвиток промислового та споживчого кредитування підсилять бачення селянином землі не тільки як національного надбання, а і джерело прибутків як власника виробництва так і високооплачуваних робочого місця для себе та членів своєї родини. Це вагомий фактор цінування землі.

Прийняття Закону про обіг земель сільськогосподарського призначення в інтересах українців, України та її національної безпеки забезпечить право власникам землі розпоряджатися нею без шкоди для інтересів держави та суспільства.

Селяни за відродження та нову якість сільського життя

Інтенсивний розвиток промислового виробництва на селі, власниками якого будуть селяни забезпечить збільшене та стале надходжень до бюджету села чи селища. Створені за участю жителів села підприємства, на сам перед товариства (об’єднання) власників землі, будуть найкращими платниками податків до бюджету свого рідного села чи селища.

В руках селян опиниться і той прибуток, який раніше забирав собі колишній орендар землі. Селянину не буде потреби просити якусь допомогу у орендаря – вони самі, як власники землі, зможуть розпоряджатися прибутками від неї та іншої діяльності, направляючи їх, в тому числі, і на потреби села та його розвиток.

При переході до нових земельних відносин село виграє багатократно. Виграє українське село – виграє Україна.

Селяни за створення високооплачуваних робочих місць

Запропоноване стрімке зростання економіки потребувати працівників різних професій і кваліфікацій і не буде можливо без створення виробничих підприємств, учасниками (власниками, співвласниками) яких будуть саме українці їх об’єднання. Це означає, що кожен громадянин може стати учасником створення власного робочого місця і бути власником підприємства, на якому створюються робоче місце. Така ситуація матиме характерний прояв в аграрній промисловості.

Створюючи товариства власників землі, тваринницькі та переробні підприємства, селяни, власники землі, самостійно створюватимуть нові високооплачувані робочі місця, як для себе, так і інших членів українського суспільства.

Ставши власником індивідуального (сімейного) виробництва або учасником товариства власників землі, учасником тваринницького чи переробного підприємства, селяни, як власники первинного сільськогосподарського виробництва самостійно визначатимуть рівень оплати праці як для себе, так і для найманих працівників.

Очікувано, що зарплати на підприємствах створених громадянами України за об’єднавчими принципами будуть високі – власники самі вирішуватимуть свій розмір оплати. Високі зарплати на підприємствах нової формації стимулюватимуть формування високих оплат і на інших підприємствах.

Стрімке створення робочих місць та саме таке формування рівня оплати праці буде основним чинником не тільки припинення трудової міграції з України, але і сформує умови для повернення українців на батьківщину.

Я думаю, що при провадженні такої програми виграють не тільки селяни-власники землі і члени їх родин, а всі українці. Не потрібно продавати останнє і з'явиться можливість для повернення втраченого.