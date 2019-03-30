Розвиток аграрного господарства — шлях до успіху: у Гадяцькому районі підтримують сільгоспвиробників

Майже половину території України займає надзвичайно родюча земля - чорнозем. Для нашої країни, аграрний бізнес має стати пріоритетним напрямком розвитку для того, адже це дасть змогу укріплювати економіку, створювати нові робочі місця та залучати інвестиції.

Фото: АгроПерспектива

Ми постійно працюємо над тим, щоб сільгоспвиробники мали можливості для розвитку своєї справи. Відомо, що в державі, і в нас в районі зокрема, діють програми фінансової підтримки сільськогосподарських товаровиробників. Наприклад, за напрямком часткової компенсація вартості сільгосптехніки та здешевлення кредитів. Окремо існує державна програма підтримки галузі тваринництва.

Також у Гадяцькому районі маємо власні стимули і механізми допомоги, зокрема, «Програму розвитку та підтримки аграрного комплексу Гадяцького району за пріоритетними напрямками на 2016–2020 роки».

Поряд із традиційними сферами, велику увагу в програмі приділено розвитку перспективних напрямків — виноградарства, садівництва і хмелярства. Це та ніша, яка наразі не заповнена, а відповідно - може бути цікавою і прибутковою для виробників.

Також в районі діє Фонд підтримки підприємців. Він надає фінансову допомогу підприємцям — без жодних відсотків переплати, але за умови створення нових робочих місць.

Фонд сприяє розвитку сільськогосподарського підприємства, серед реалізованих проектів - придбання засобів захисту для зернових рослин, сівалки, тюкувальника та іншої сільськогосподарської техніки, паливно-мастильних матеріалів для вирощування сільськогосподарських культур, а також допомога в будівництві аграрного сховища для зберігання зернових культур.

Переконаний, завдяки державним та місцевим програмам підтримки аграрного бізнесу, наші сільгоспвиробники можуть ефективно працювати і показувати високі показники врожаю. Вірю, що й надалі держава буде робити все можливе для того, щоб підтримувати і розвивати сільське господарство, створювати сприятливий інвестиційний клімат та відкривати нові робочі місця.