Отримав спадщину? Податкові нюанси

То ж, якщо саме ви отримали такий подарунок, вам необхідно знати коли та як доведеться платити податки.

Перше травня – останній день для подання податкової декларації про майновий стан та доходи фізичних осіб. У податковому кодексі передбачені основні випадки, які є обов’язковими для подання декларації. Серед них й спадщина чи дарунок майна.

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Якщо ви успадкували майно від вашого близького родича першого або другого ступеня споріднення, а саме: батьки, чоловік або дружина, діти, рідні брати та сестри, бабусі чи дідусі, онуки, то у такому випадку ви не повинні сплачувати податок на спадщину, а відповідно й подавати декларацію у вас не виникає обов’язку.

Якщо ви отримали майно у спадщину від члена сім’ї, що не входить до переліку осіб першого або другого ступеня споріднення, тоді приготуйтесь сплатити податок у розмірі 5% (податок на доходи фізичних осіб), а також 1,5% (військовий збір) від оціночної вартості успадкованого майна. Отже, необхідно подати декларацію до фіскальних органів за місцем своєї реєстрації у термін до 1 травня року, що є наступним за роком у якому отримали спадщину. Тобто, якщо спадщину отримали у 2018 році, то задекларувати потрібно до 1 травня 2019 року.

Якщо ви отримали майно від іноземця (нерезидента України), неважливо якого ступеня споріднення, то воно підлягає оподаткуванню за ставкою 18% (податок на доходи фізичних осіб), а також 1,5% (військовий збір). Підлягає також обов’язковому декларуванню до 1 травня.

Що важливо знати про ваші права.

Фізичні особи, які не ведуть будь-якої підприємницької діяльності від свого імені, мають право на податкову знижку. Податкова знижка – це документально підтверджена сума витрат платника податку не резидента у зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг) у резидентів (фізичних або юридичних осіб) протягом звітного року, на яку дозволяється зменшення розміру суми податкового зобов’язання. Простими словами, це ваше право повернути собі частину сплаченого податку.

Запитання, яке найчастіше зустрічається: якщо я отримав майно у спадщину, яке підлягає оподаткуванню, але мав в тому ж році відповідні витрати? Знайте, ви маєте право на податкову знижку.

Ось такий план дій, якщо ви хочете скористатися своїм правом.

Отримати відповідні платіжні та розрахункові документи, зокрема квитанції, фіскальні чеки, копії договорів, що ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) і їх покупця (отримувача). У зазначених документах обов'язково повинно бути відображено вартість таких товарів (робіт, послуг) і строк їх продажу (виконання, надання).

Отримати довідку з місця роботи про загальну суму доходу, нарахованого у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород.

Заповнити декларацію про майновий стан та доходи;

Подати декларацію разом з документами, що вказані в п.1 та 2 до податкового органу за місцем реєстрації до 1 травня;

Отримати компенсацію від держави на розрахунковий рахунок, що вказується у рядку 29 декларації.

До податкової знижки також відносяться: частина суми процентів, сплачених за користування іпотечним кредитом, пожертвування або благодійні внески неприбутковим організаціям, сума коштів, сплачених на користь закладів освіти для компенсації вартості навчання, страхові платежі (внески, премії) за договорами довгострокового страхування життя та пенсійні внески в рамках недержавного пенсійного забезпечення, суми витрат на оплату допоміжних репродуктивних технологій, суми витрат на оплату державних послуг, пов'язаних з усиновленням дитини, включаючи сплату державного мита, суми коштів, сплачених у зв'язку з переобладнанням транспортного засобу, суми витрат на сплату видатків на будівництво (придбання) доступного житла, визначеного законом, у тому числі на погашення пільгового іпотечного житлового кредиту, наданого на такі цілі, та процентів за ним, суму коштів у вигляді орендної плати за договором оренди житла (квартири, будинку), оформленим відповідно до вимог чинного законодавства, фактично сплачених платником податку, який має статус внутрішньо переміщеної особи.

Хотілось би нагадати, що незнання законів не тільки не звільняє вас від відповідальності, в даному випадку – від відповідальності за неподання декларації про отримання спадщини, а ще й позбавляє вашого законного права – права на податкову знижку. Тому знайте свої права і не переплачуйте там, де можете зекономити.