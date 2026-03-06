Армія можливостей: як справедливий розподіл і молоді контрактники змінюють правила гри у бригадах ЗСУ

За інформацією Головкому Збройних Сил України Олександра Сирського, наразі рекрутинг забезпечує лише 10% складу війська, тоді як мобілізація – всі 90%. Міністерство оборони України в обличчі нового міністра Михайла Федорова вже заявило про бажання збільшити цей показник принаймні до 20%. Український центр безпеки та співпраці наразі працює з 36 підрозділами і побачив системні проблеми, які заважають зробити рекрутинг ефективнішим.

Що заважає рекрутингу увійти в “мейнстрим”

Наша робота у Центрі підтримки рекрутингу до Сил оборони України при УЦБС дозволила виокремити чотири основні проблеми, які заважають рекрутингу стати більш “мейнстримним”: брак кваліфікованих військових рекрутерів, нерозуміння потреби в цьому процесі з боку командирів, конкуренцію між багатьма гравцями, відсутність загальнонаціональної інформаційної кампанії та “єдиного голосу”, який би офіційно комунікував переваги та успіхи рекрутингу.

З іншого боку, і сам рекрутинг може та має бути ще ефективнішим. Для цього ми менторимо партнерські підрозділи, щоб робити їх відомими та привабливими для цивільних. І це виливається у зростання числа заявок до них – ми мали випадки, коли партнерські підрозділи отримали до 1000 заявок від потенційних рекрутів за місяць спільної роботи (хоча починати вони могли зі скромних показників у 50-100 заявок на місяць на старті співпраці з УЦБС) Тобто якщо працювати з проблемами, описаними вище, то результат неодмінно буде.

Деталі контракту 18-24: що пропонують молоді за вступ до армії

Втім, проблема нестачі особового складу лишається, і цю прогалину заповнює добровільно рекрутована молодь, яка долучається до лав Сил оборони України за річним або дворічним контрактом “18-24”. Варто зазначити, що на дворічному контракті можна освоїти спеціальності, пов’язані з БПЛА та роботами, тоді як однорічний передбачає виключно службу на піхотних посадах.

Добровольці на однорічному контракті проходять базову військову підготовку протягом 45 днів, далі – двотижневу посилену підготовку перед відправкою в підрозділ і ще два тижні для адаптації у новій частині.

Вони повинні обов’язково брати участь у бойових діях (не менше ніж півроку в межах дії контракту). Виплата у 1 млн гривень розбивається на три транша, за умови проходження певних етапів (200 тисяч одразу після підписання контракту, 300 тисяч – після початку навчання і 500 тисяч – по закінченню служби). Щомісячне грошове забезпечення може сягати 120 тисяч гривень.

Своєю чергою, дворічний контракт “18-24: Дрони” направлений на молоде покоління українців та українок, які насамперед зацікавлені у сучасних технологіях. Тут вже вимагається рік активної участі в бойових діях. Мільйон теж розподіляється інакше: після стандартного траншу у 200 тисяч, бійці та бійчині отримують решту 800 тисяч гривень вже під час дії контракту двома частинами. Фахова військова підготовка, на відміну від однорічного контракту, триває місяць.

По закінченню дії контракту, згідно з новоприйнятим законом №13574, бійці віком 18-24 звільняються від мобілізації на один рік, отримують право виїзду за кордон, “нульову” іпотеку і навчання за кошт держави. Але разом з цим, Український центр безпеки та співпраці виступає за ухвалення фіксованих контрактів для всіх – чинних та майбутніх військовослужбовців ЗСУ.

18-24 у війську: перші історії успіху

Дослідження та опитування партнерських бригад УЦБС свідчать про позитивні відгуки командирів щодо бійців віком 18-24 роки – вони креативні у прийнятті рішень та ефективні у виконанні поставлених завдань. Наприклад, у 92 бригаді вже двоє контрактників з цієї категорії отримали орден за мужність. Спілкуючись з підрозділами, ми бачимо, що старші бійці давно чекали такого поповнення.

За словами заступника Голови Офісу Президента України, бригадного генерала Павла Паліси, під час відвідин бойових частин, командири казали йому таке: “краще дайте мені п’ять цих [контрактників 18-24], ніж тридцять мобілізованих”. Маємо іще один приклад, з іншого бойового підрозділу: як розповів на Радіо NV Андрій Назаренко “Студент”, командир батальйону безпілотних систем 72 Окремої моторизованої бригади, “величезний супер в тому, що вони молоді і вмотивовані. Ми лишаємо дуже хороший кістяк, який за рік вже побував в певних боях”. І це чудова перспектива, додає він, щоб побудувати майбутній сержантський склад – критично необхідну ланку молодших командирів в будь-якому з’єднанні.

Це бійці, яким важливо мати розвиток і які готові показувати результат. За рік, наголошує Назаренко, цілком реально з простого солдата стати командиром взводу, або й роти. Чесна і зрозуміла комунікація має підняти бойовий дух молоді у Збройних Силах України і прискорити притік молоді у підрозділи.

Справедливий розподіл: шлях до рівності у війську

Наразі можна сказати, що військово-політичне керівництво країни ухвалює правильні рішення, зокрема, що стосується справедливого розподілу мобілізованих бійців між підрозділами, який курує Павло Паліса.

Це одне з найболючіших питань у всій системі поповнення війська, бо в умовах відкритої конкуренції, одні підрозділи банально забирали до себе більше людей, що ставило інших у невигідне положення недобору, яке загрожує зниженням ефективності ведення війни та просідання певних ділянок фронту, який і так простягається на 1200 км.

Мова йде про гарантоване щомісячне поповнення новобранцями бойових бригад для здійснення ротацій, відновлення та навчання і можливості відправити у відпустку чинних військовослужбовців. Впровадження такого механізму підвищує рівність і справедливість поповнення війська.

