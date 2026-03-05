“Оформлення документів тривало більше двох годин. Бази висіли, скани документів не завантажувалися в систему”

Пояснюємо, чому так сталося, звідки взялися черги, плутанина, затримки з розглядом заяв і виплатами та до чого тут експеримент з централізації деяких державних виплат.

Допомога по догляду за дитиною до одного року — одна з тих нових виплат, що запровадили з початку 2026 року. Це частина змін в системі підтримки сімей з дітьми. Проте позитив від цього зрештою затьмарили нерви і роздратування. А подібні історії, як та, що описана вище, множилися з початку року в геометричній прогресії.

“По-перше, в Пенсійний фонд не потрапити, черги дуже великі. Онлайн також не записатись. Особисто я ходила тричі і потрапила тільки тоді, коли простояла там увесь день до вечора, — розповідає Вікторія, яка намагалась у січні подати заяву на призначення допомоги по догляду за дитиною до одного року. — Про хамське ставлення краще промовчу. Також не розумію, в чому сенс припиняти роботу під час повітряної тривоги. Адже люди стоять під кабінетами і працівники в укриття не йдуть. По-друге, зрештою я таки подала документи і ось тут починається. Подала ще 22 січня, зараз 20 лютого, а моя заява досі в черзі на опрацювання. В особистому кабінеті ПФУ вона не відображається, додзвонитись на гарячу лінію неможливо. Тобто, щоб дізнатись стан справ, потрібно або місяць дзвонити, або писати в коментарях у фейсбук, або знов же йти в пенсійний і стояти в черзі”.

Дим у небі під час обстрілів Харкова.

Для початку, що саме змінилося в системі дитячих виплат?

Підтримку родин з дітьми збільшили, підвищивши окремі види виплат та запровадивши нові.

Візьмемо допомогу у з’язку з вагітністю і пологами. Жінкам, які не мають стажу, і які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, відтепер держава виплачуватиме 7 тис. грн. щомісяця протягом 70 днів до пологів та 56 днів після. В минулому році, приміром, мінімально гарантований її розмір був 757 грн (25% прожиткового мінімуму).

При народженні дитини крім “пакунку малюка” або його грошового еквіваленту у 8451 грн. передбачена одноразова виплата, яка з 2026-го становить 50 тис. грн.

Така допомога існувала і раніше, проте механізм нарахування був інший: спочатку одномоментно виплачували 10 320 грн., а впродовж наступних трьох років по 860 грн. на місяць. Ця схема продовжує діяти для дітей, які з’явились на світ до 1 січня 2026-го.

Далі маємо два нових види підтримки. Родини отримуватимуть щомісяця 7 тис. грн. в якості допомоги для догляду за дитиною до одного року. А якщо один з батьків (який безпосередньо доглядав за малечею) вирішить повернутися до роботи на повний робочий день, після того, як дитині виповниться рік, доступною стане програма “єЯсла”. Кошти можна буде використати на оплату послуг няні, приватного садка чи гуртків. У 2026 році це 8 тис. грн. на місяць. Якщо батьки звертаються по виплату протягом шести місяців після виходу на повний робочий день, кошти перерахують одразу за весь період, починаючи з місяця після досягнення дитиною одного року.

Для сімей, які виховують дітей з інвалідністю, розмір цих виплат треба помножити на коефіцієнт 1,5.

Мати з дитиною у Міжнародному центрі реабілітації та нейрофізіології в Києві.

Загалом логіка така: гарантовано держава починає підтримувати родину з початку декретної відпустки і до року дитині, а потім допомагатиме працюючим батькам, поки дитині не виповниться три.

У Мінсоцполітики планували, що документи на виплати можна буде подавати онлайн через Дію. Проте зауважували, що навіть якщо це не вдасться реалізувати технічно до 1 січня 2026 року, заяви прийматимуть у сервісних центрах Пенсійного фонду, який є адміністратором виплат.

До речі, куди саме звертатися, було одним за найпоширеніших питань, визнають у Мінсоцполітики. Адже ще до середини 2025-го дитячими виплатами традиційно займались органи соцзахисту населення.

То що ж трапилось на початку року?

З одного боку, можливість подати документи онлайн реалізувати так і не встигли, а охочих оформити допомогу виявилось багато. З іншого боку, нові алгоритми і окремі процедурні моменти призначення нових виплат не були відпрацьовані. Усе це відбувалось в режимі реального часу. Тож у сервісних центрах Пенсійного фонду, який вочевидь не був готовий ні до напливу відвідувачів, ні організаційно, почали утворюватися черги.

Велика кількість звернень помножена на технічні та організаційні проблеми призвели до того, що заяви могли надовго зависати на якомусь з етапів обробки, попри те, що розглянути їх Пенсійний фонд мав би в десятиденний термін. Це своєю чергою вплинуло і на строки виплат.

сервісний центр ПФУ

Марина Шимко з Ірпеня, яка народила 6 січня, розповідає, що вже за тиждень записалась онлайн в чергу через додаток ПФУ, аби оформити документи на дві виплати — одноразову при народженні і для догляду за дитиною до одного року. У пологовому будинку через комплексну послугу єМалятко, яка дозволяє за однією заявою отримати одразу кілька послуг, в тому числі подати документи на “пакунок малюка” та виплату при народженні, Марина змогла оформити тільки “пакунок малюка”. Як їй пояснили, все через нові правила і нові виплати.

Талон у відділення пенсійного вона отримала на 30.01 на 11:30. У призначений час приїхала в сервісний центр і тут почався квест.

— У холі стоїть автомат для талонів, але немає жодного працівника, який би допоміг, чи в якого можна було би спитати, де оформлюють виплати на дитину. Хотіла зазирнути в один з кабінетів, щоб з’ясувати це, але мене почали лаяти пенсіонери. Зрештою одна жінка підказала, куди звертатися, — каже вона. — Під кабінетом багато людей, усі кажуть, що тут тільки жива черга, про онлайн-запис ніхто навіть не чув. Співробітниці підтвердили, що жива черга для всіх. Оскільки я була з дитиною, то мені все ж запропонували присісти для оформлення заяв. Просто пощастило, бо саме виходила жінка і звільнилось місце біля оператора. Але майже одразу в кімнату влетів молодий хлопець, який накричав на мене і працівниць. Після нього забігла ще бабуся з онуком, яка теж сварилась. Я розумію цих людей, але ж спеціально завчасно брала талон, оскільки моїй дитині ще не було місяця і її треба годувати що дві години. Мені таки довелося це робити в коридорі навприсядки на очах у багатьох людей. Це все дуже сумно. Оформлення документів на дві виплати тривало більше двох годин. По факту це могло би зайняти 20 хвилин максимум, але бази висіли, скани документів не завантажувалися в систему. Працівники самі дуже жалілися на те, як все працює, але нічого не могли зробити”.

Водночас баги порядку призначення виплат, який набрав чинності через тиждень після запровадження нововведень, почали оприявнюватися чи не одразу. І після сумбуру першого місяця опрацювання заяв його довелося суттєво корегувати.

Голосіївський ЦНАП

Ось один з прикладів таких змін. Найбільший ажіотаж і, власне, найбільше питань викликала допомога для догляду за дитиною до року. Не всі розуміли правила, зокрема те, що на неї можуть претендувати і мами, які народили до 1 січня 2026-го. Звернутися ж з приводу призначення виплати треба було не пізніше наступного місяця після досягнення дитиною однорічного віку. Тож зважаючи на стислі строки, черги і нерозуміння механізму, без виплат ризикували залишитись сім’ї, в яких дітям ось-ось мав виповнитися рік. Тому зрештою терміни для звернення подовжили до трьох місяців.

Що з рахунками для виплат?

Окрему плутанину створили рахунки, які треба було зазначати в заявах на призначення допомоги. Адже, з одного боку, до різних видів виплат різні вимоги щодо використання коштів. З іншого боку, не всі розібралися в питанні, чітких пояснень з цього приводу на початку не було, а нормативна база, як вже згадувалось, мінялась. Ось і вийшло, що в заявах залишали, хто що — хтось реквізити Дія.Картки, а хтось звичайні рахунки своїх банків.

— Для оформлення одноразової виплати при народженні потрібна була соціальна карта Приватбанку, яку я відкрила коли ще була вагітна. І то мені кума підказала це, — розповідає Марина. — Для виплати по догляду за дитиною до року я зазначила реквізити Дія.Картки. Але коли документи вже майже оформили, співробітниця сервісного центру попередила, що швидше за все треба буде відкрити рахунок в Ощадбанку та принести їм реквізити. Але додала, що точної інформації в них ще немає.

Як пояснили LB.ua в Міністерстві соцполітики, новим законодавством про підтримку родин з дітьми не тільки оновили розмір допомоги, але й змінили механізм перерахування коштів. Йдеться про перехід на модель виплат на поточні рахунки зі спеціальним режимом використання. І єЯсла, і виплата для догляду до року мають цільове призначення. А перелік сфер діяльності та кодів діяльності суб’єктів господарювання, тобто де саме можна витратити гроші, визначені постановою. Приміром, у випадку допомоги по догляду за дитиною, зокрема йдеться про супермаркети та продуктові магазини, магазини дитячого одягу, іграшок, спорттоварів, книжкові магазини, аптеки, медичні заклади, музеї тощо.

Жінка з дитиною у ЦНАПі

Проте і тут не обійшлося без змін правил гри вже під час гри. Відповідно до першої версії порядку призначення виплат допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, для догляду за дитиною до досягнення нею однорічного віку та “єЯсла” мали надходити на спецрахунок, до якого емітована “Дія.Картка”, відкритий в уповноваженому банку за вибором отримувача.

А після змін до порядку, які ухвалили в лютому, все вже трохи інакше.

Допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами оформлюють на поточний рахунок Дія.Картки або на будь-яку іншу банківську картку без відкриття рахунку зі спеціальним режимом використання. Одноразова виплата при народженні теж не вимагає спецрахунку.

А ось для допомоги по догляду до одного року та єЯсла потрібна картка з відкритим рахунком зі спеціальним режимом використання. Це може бути Дія.Картка, коли запустять відповідні сервіси у Дії, або інша картка уповноваженого банку. Наразі це виключно „Ощадбанк”. Такий рахунок Пенсійний фонд відкриває отримувачу при зверненні до ПФУ, ЦНАП чи громади.

Природно, що за таких обставин почалась наступна хвиля питань: що робити тим, хто вказав у заявах інші рахунки? Це намагались з’ясувати всіма доступними способами, зокрема знов йшли в Пенсійний фонд, не додзвонившись на гарячу лінію. Тільки нещодавно на цю тему нарешті вийшло роз’яснення. Тим, хто вже подав заяву, вказавши звичайний рахунок, Ощадбанк відкриє спецрахунок за зверненням самого ПФУ. Про його відкриття заявникові має прийти сповіщення. Далі необхідно звернутися у відділення банку, оформити договір і забрати картку. Як пояснили в Мінсоцполітики, нині спеціальні рахунки встигли відкрити тим, хто подав заяву з 1 січня до 9 лютого 2026 року.

Проте невдоволення викликало як те, що відкривати спецрахунок вимагають в Ощадбанку, так і саме по собі використання спецрахунку. Він передбачає тільки безготівкові розрахунки. Зняти з нього кошти, як і перевести на інший свій рахунок, неможливо.

Ірина Балак подає документи на виплати на дітей в обласному управління Пенсійного фонду, січень 2026 року.

— Це звичайно добре, що держава подбала про підняття виплат, — каже Тетяна. — Але те, що вони вимагають спеціальні рахунки — це, на мою думку і на думку багатьох мам, неправильно. Наприклад, я живу в селі, і до міста дуже далеко. Щоб щось купити дитині за 7 тис. грн., ті самі фрукти чи ліки, у нас є в селі і магазини, і аптека, щось дешевше можна купити на ринку. Але розрахуватися карткою там просто немає можливості. Не все замовиш в інтернеті без примірки, наприклад, те ж взуття. Тому ця вимога створює великі незручності. І я не розумію, чому матерям диктують, куди витрачати кошти для дитини.

Є й інші питання. Приміром, чи мають право жінки, які оформлені, як ФОПи, на отримання допомоги єЯсла. У кол-центрі одного з обласних управлінь пенсійного фонду на це відповіли так: “Ми і самі не розуміємо. Кого вже тільки не питали”. Камінь спотикання в довідці з місця роботи, якою треба підтвердити факт виходу на повний робочий день. Тож жінки цілком резонно нарікають, що механізм виплат і порядок їх призначення виявились сирими.

Як Пенсійний фонд опинився в епіцентрі такого шторму

Насправді проблеми почалися набагато раніше, відтоді, як з 1 липня 2025 року Пенсійний фонд України одночасно отримав повноваження з виплати 39 видів державних соціальних допомог, соціальних стипендій, що раніше призначали та виплачували органи соцзахисту населення.

Рішення про таку централізацію в Мінсоцполітики пояснюють побудовою єдиної моделі адміністрування виплат по всій країні, мінімізацією ризиків їх дублювання та застосуванням принципу екстериторіальності — щоб кожен отримувач, зокрема серед внутрішньо переміщених осіб, міг оформити виплати в будь-якому місці. “Це дозволяє бачити повну історію звернень по кожній особі в масштабі держави”, — коментують у міністерстві.

Минулого року чиновники наголошували, що зміна адміністратора виплат жодним чином не вплине, власне, на їхніх одержувачів. Проте сталося, не так як гадалося. З огляду на масштаби передачі справ, необхідність синхронізувати інформацію “окремі процедурні та технічні моменти потребували додаткового доопрацювання вже в процесі практичної роботи”. Так в Мінсоцполітики обережно називають хаос, що виник.

При передачі повноважень до Пенсійного фонду надійшло понад 81 тис. пакетів документів, які ще перебували на розгляді в органах соцзахисту і по яких треба було ухвалити рішення. Водночас частина справ або окремі дані, як виявилося згодом, загубилися по дорозі.

Крім того перші три місяці фонд здійснював виплати на підставі електронних списків одержувачів, які сформували і передали органи соцзахисту населення. І знов же не всі дані надійшли в повному обсязі. Зрештою хтось взагалі випав із системи соціальної підтримки.

Фото: EPA/UPG

Паралельно в ПФУ почали приймати і нові заяви, які раніше опрацьовували в органах соцзахисту. З 1 липня і до кінця року надійшло 697 тис. таких заяв. При цьому можливість розширити штат Пенсійний фонд отримав лише у жовті. До того ж співробітникам фонду довелося працювати з тими категоріями отримувачів виплат, з якими вони досі не мали справи. Йдеться, зокрема, про складні індивідуальні справи сімей з дітьми з інвалідністю, прийомних родин, патронатних вихователів. І хоча, як кажуть в Мінсоцполітики, для персоналу проводять відповідні тренінги, проте родини жаліються на нерозуміння багатьох нюансів. Усе це вплинуло на строки розгляду справ, вилилось у великі затримки з виплатами, відмови, вимоги надати якісь додаткові документи.

Відповідно проблеми виникли і з дитячими виплатами.

— Все пішло шкереберть, тільки-но всі соціальні виплати передали до Пенсійного фонду, — каже Крістіна Петренко, яка відчула на собі всі “принади” переходу.

Допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами вона отримала тільки через тиждень після народження дитини, хоча заяву подала на 30 тижні вагітності. Зробила це в ЦНАПі ще до початку експерименту з централізації виплат. А коли їх перевели до ПФ, то отримала смс, що заяву перенаправили туди.

— До пологів я двічі ходила в їхній сервісний центр, щоб з’ясувати долю заяви, дзвонила на гарячі лінії, але мені постійно казали: “ваша заява в обробці”. Зрештою написала на порталі фонду скаргу. Через місяць мені відповіли, що зарахування будуть, чекайте, — розповідає вона.

Після народження дитини у вересні 2025-го Крістіна подала документи вже на виплату при народженні через портал Дія і послугу “єМалятко”. Проте і на цей раз без зайвих клопотів не обійшлося.

— У грудні подзвонили з Пенсійного фонду і повідомили, що мені відмовлено у виплаті, бо в них щось не підвантажилось в електронному вигляді. Тому треба звернутися в сервісний центр і подати всі документи заново. Я прийшла з дитиною у відділення Дарницького району, а там купа народу. Добре, що нас пропустили без черги, бо я отримала талончик з номером 377, а на той момент викликали тільки з номером 200. Оператор оформляла документи майже годину, бо все щось не виходило. Саму виплату я отримала тільки в січні цього року, одразу за три місяці.

Ситуація ще не встигла стабілізуватись остаточно, а з січня, коли в сервісних центрах і без того традиційно зростає кількість звернень у зв’язку з призначенням пенсій, додалося роботи з новими видами виплат для сімей з дітьми.

З початку 2026-го Пенсійний фонд отримав майже 104 тис. відповідних заяв. З них 3,4 тис. — це звернення за призначенням допомоги “єЯсла”, 12,1 тис. — при народженні дитини і понад 77 тис. — на допомогу по догляду за дитиною до одного року. Для порівняння, за попередні пів року за призначенням дитячих допомог звернулось 107,4 тис. осіб.

Аліна Потеряйко оформлює виплати на дитину у ГУ Пенсійного фонду України в Херсонській області. Херсон, січень 2026 року.

Як намагаються дати раду чергам

Щоб впоратися з напливом відвідувачів Пенсійний фонд подовжив робочі години у 42-х сервісних центрах у великих містах. Додатково, щоб розвантажити їх, уряд дозволив оформлювати заяви і через ЦНАПи. Але оскільки зміни приймали з коліс, то виконавці спочатку самі не завжди розуміли, що і як.

— Оскільки я була в пенсійному в грудні, і бачила, що там коїться, то для оформлення виплати по догляду за дитиною до одного року, йти туди знову не ризикувала, — розповідає Крістіна Петренко. — Все чекала, коли спростять процедуру. Дізнавшись, що вже можна подати документи в ЦНАП, ми з чоловіком поїхали в центр Дарницького району. Але там нам відповіли, що система ще не працює. “І взагалі краще подавайте в ПФУ, бо якщо подасте через нас, в разі неточностей або відмови ЦНАП про це не інформує пенсійний”. Відповідно я про це не дізнаюсь. Звертатися в ПФ зовсім не хочеться, бо черги велетенські, люди в чергах розлючені, оператори теж. Якщо у них виникали проблеми при подачі заяв на стандартні виплати, які були до 2025 року, страшно уявити, що там зараз.

Тож найбільше батьки нині очікують на можливість подавати документи онлайн. Тим часом в Мінсоцполітики продовжують обіцяти, що невдовзі більше дитячих виплат можна буде оформити в Дії та зараховувати на Дія.Картки. А перші виплати вже почали надходити заявникам. Проте тут, як кому пощастило.

Марина Шимко до останнього часу не знала навіть про те, чи призначили їй допомогу. Хоча з моменту подачі заяви пройшло вже більше місяця.

— Мені не відповідають. Додзвонитися на гарячу лінію Пенсійного фонду неможливо. І поїхати в сервісний центр, щоб з’ясувати, також не можу, бо чоловік у відрядженні і немає з ким залишити дитину. Тому просто чекатиму. Можливо, пізніше щось буде зрозуміло.

Буквально на днях їй прийшло повідомлення від банку про відкриття рахунку для виплати державної допомоги.