ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Війна

​Сили оборони вчора ліквідували 900 окупантів

Від початку повномасштабного вторгнення російські війська втратили близько 1 270 400 осіб.

​Сили оборони вчора ліквідували 900 окупантів
Українська техніка, ілюстративне фото
Фото: Генштаб

Упродовж доби армія РФ втратила 900 солдатів, 4 танки, 7 бойових броньованих машин, 41 артилерійську систему, 210 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн та одну спецтехніку.

Про це повідомив Генштаб

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.03.26 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 270 400 (+900) осіб  
  • танків – 11 727 (+4) од.
  • бойових броньованих машин – 24 142 (+7) од.
  • артилерійських систем – 37 915 (+41) од.
  • РСЗВ – 1 667 (+0) од.
  • засоби ППО – 1 319 (+0) од.
  • літаків – 435 (+0) од.
  • гелікоптерів – 348 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 158 381 (+1 950) од.
  • крилаті ракети – 4 384 (+0) од.
  • кораблі / катери – 30 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 81 434 (+210) од.
  • спеціальна техніка – 4 079 (+1) од.

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.

﻿
