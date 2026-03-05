​Сили оборони вчора ліквідували 900 окупантів

Упродовж доби армія РФ втратила 900 солдатів, 4 танки, 7 бойових броньованих машин, 41 артилерійську систему, 210 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн та одну спецтехніку.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.03.26 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 270 400 (+900) осіб
- танків – 11 727 (+4) од.
- бойових броньованих машин – 24 142 (+7) од.
- артилерійських систем – 37 915 (+41) од.
- РСЗВ – 1 667 (+0) од.
- засоби ППО – 1 319 (+0) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 348 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 158 381 (+1 950) од.
- крилаті ракети – 4 384 (+0) од.
- кораблі / катери – 30 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 81 434 (+210) од.
- спеціальна техніка – 4 079 (+1) од.
Дані уточнюються.