​Сили оборони вчора ліквідували 900 окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.03.26 орієнтовно склали:

Упродовж доби армія РФ втратила 900 солдатів, 4 танки, 7 бойових броньованих машин, 41 артилерійську систему, 210 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн та одну спецтехніку.

Від початку повномасштабного вторгнення російські війська втратили близько 1 270 400 осіб.

