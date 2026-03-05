ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ФотоУ готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія масовано атакувала інфраструктуру Дніпропетровської області, зокрема – Кривого Рогу

Двоє людей поранені. 

Росія масовано атакувала інфраструктуру Дніпропетровської області, зокрема – Кривого Рогу
Фото: Генштаб

Армія Росії вночі 5 березня масовано атакувала Кривий Ріг. Пошкоджена інфраструктура, спалахнули пожежі, повідомив голова ОВА Олександр Ганжа в Telegram. 

Ворог бив "шахедами": збили 15 БпЛА, але є влучання. Пошкоджено дитячий садок та будинки приватного сектору, обстеження продовжується, сказав начальник Ради оборони міста Олександр Вілкул.

Інфраструктура постраждала і в Верхівцевому Кам’янського району. Поранені двоє чоловіків – 38 і 45 років, додав Ганжа.

“Вони лікуватимуться вдома”, – сказав він.

У Синельниківському районі від ударів страждала Покровська громада. Горів приватний будинок. Пожежна частина та ще дві оселі пошкоджені. 

“На Нікопольщині потерпали райцентр і Покровська громада. Пошкоджена оселя”, – сказав Ганжа. 

Загалом ворог атакував дронами, бомбами і артилерією чотири райони. 

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies