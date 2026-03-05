Армія Росії вночі 5 березня масовано атакувала Кривий Ріг. Пошкоджена інфраструктура, спалахнули пожежі, повідомив голова ОВА Олександр Ганжа в Telegram.

Ворог бив "шахедами": збили 15 БпЛА, але є влучання. Пошкоджено дитячий садок та будинки приватного сектору, обстеження продовжується, сказав начальник Ради оборони міста Олександр Вілкул.

Інфраструктура постраждала і в Верхівцевому Кам’янського району. Поранені двоє чоловіків – 38 і 45 років, додав Ганжа.

“Вони лікуватимуться вдома”, – сказав він.

У Синельниківському районі від ударів страждала Покровська громада. Горів приватний будинок. Пожежна частина та ще дві оселі пошкоджені.

“На Нікопольщині потерпали райцентр і Покровська громада. Пошкоджена оселя”, – сказав Ганжа.

Загалом ворог атакував дронами, бомбами і артилерією чотири райони.