Війна

Байден - дурний, Україна - далека: прессекретарка Білого дому озвучила пропаганду

Керолайн Лівітт у гостріших тонах повторила те, що напередодні говорив президент США.

Байден - дурний, Україна - далека: прессекретарка Білого дому озвучила пропаганду
Керолайн Лівітт
Фото: EPA/UPG

Під час брифінгу у Білому домі очільниця пресслужби Дональда Трампа Керолайн Лівітт накинулася зі звинуваченнями на колишнього главу держави Джо Байдена через його допомогу Україні.

Лівітт заявила, що упродовж чотирьох років країною керував "дуже дурний і некомпететний лідер, що безкоштовно роздав багато нашої найкращої зброї іншій дуже далекій державі під назвою Україна". 

Так Лівітт повторила претензію самого Трампа, який нещодавно писав про витрачені "Сонним Джо" сотні мільярдів доларів на те, щоб віддати найкращі зразки зброї Володимиру Зеленському без зусиль щодо заміни їх на нові. Республіканець сміливо стверджує, що під час свого першого терміну "відбудував армію" і нібито продовжує це робити зараз.

Трамп останніми днями не може визначитися із тим, чи наполягати на практично нескінченному запасі американського арсеналу для війни на Близькому Сході, чи все ж визнавати обмеженість ресурсів, звинувачуючи у цьому попередника та Україну.

﻿
