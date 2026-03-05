Курди з Іраку перетнули кордон та розпочали наземний наступ в Ірані

Війна на Близькому Сході набуває все більшого масштабу і змінює характер.

У ніч на 5 березня курдські сили з Іраку розпочали наступ на території Ірану, що є першою наземною операцією нової великої війни на Близькому Сході.

Як пише The Guardian, тисячі бійців курдських формувань зараз діють у північно-західній частині Ірану. Їхнє просування може створити серйозні проблеми для влади в Тегерані на тлі посилення Ізраїлем повітряних атак по столиці ісламської республіки.

Курди є найбільш організованою та тренованою збройною опозицією режиму аятоли в Ірані. Курдські сили налічують кілька тисяч добре вишколених солдатів.

Про підтримку війни та початок наземної атаки лідери курдів, за інформацією ЗМІ, спілкувалися з президентом США Дональдом Трампом. Господар Білого дому нібито особисто просив їх розпочати бойові дії.

Раніше у Пентагоні міністр війни Піт Геґсет заперечив чутки про намір США озброїти курдів для збільшення шансів на успіх їхнього військового походу