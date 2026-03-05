У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ФотоУ готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
ГоловнаСвіт

Курди з Іраку перетнули кордон та розпочали наземний наступ в Ірані

Війна на Близькому Сході набуває все більшого масштабу і змінює характер.

Курди з Іраку перетнули кордон та розпочали наземний наступ в Ірані
Курди
Фото: EPA/UPG

У ніч на 5 березня курдські сили з Іраку розпочали наступ на території Ірану, що є першою наземною операцією нової великої війни на Близькому Сході.

Як пише The Guardian, тисячі бійців курдських формувань зараз діють у північно-західній частині Ірану. Їхнє просування може створити серйозні проблеми для влади в Тегерані на тлі посилення Ізраїлем повітряних атак по столиці ісламської республіки.

Курди є найбільш організованою та тренованою збройною опозицією режиму аятоли в Ірані. Курдські сили налічують кілька тисяч добре вишколених солдатів. 

Про підтримку війни та початок наземної атаки лідери курдів, за інформацією ЗМІ, спілкувалися з президентом США Дональдом Трампом. Господар Білого дому нібито особисто просив їх розпочати бойові дії.

Раніше у Пентагоні міністр війни Піт Геґсет заперечив чутки про намір США озброїти курдів для збільшення шансів на успіх їхнього військового походу   

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies