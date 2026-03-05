У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Сенат США провалив голосування щодо заборони бойових дій в Ірані без дозволу Конгресу

Це була остання спроба демократів стримати розгортання війни.

28 лютого 2026
Фото: Центральне командування США

Республіканці Сенату США  підтримали військову кампанію президента Дональда Трампа проти Ірану  проголосувавши за блокування двопартійної резолюції, спрямованої на припинення повітряної війни та вимогу, щоб будь-які бойові дії проти Ірану були санкціоновані Конгресом.

Про це повідомляє Reuters.

Законодавці США намагались заборонити Трампу удари по Ірану без дозволу Конгресу, проте голосування провалилось: 52 голоси проти та 47 за те, щоб не просувати резолюцію.

Це була остання спроба демократів та кількох республіканців стримати розгортання президентом Трампом іноземних військ, яку автори описують як спробу повернути Конгресу відповідальність за оголошення війни, як це прописано в Конституції США.

Республіканці США, наполягають на тому, що дії Трампа були законними та в рамках його права, як головнокомандувача, захищати Сполучені Штати, наказуючи завдавати обмежених ударів.

«Це не вічна війна. Це закінчиться дуже швидко», – заявив сенатор-республіканець.

  • Радники Трампа наполягають, щоб він скоротив терміни війни. Союзники американського президента закликали адміністрацію розробити більш конкретний план щодо остаточного виведення США з Близького Сходу.
  • Трамп поставив війні на Близькому Сході "15 балів із 10 можливих". Президент США сповнений оптимізму щодо ситуації на Близькому Сході.
