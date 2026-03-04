Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ФотоУ готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
ГоловнаСвіт

CNN: радники Трампа наполягають, щоб він скоротив терміни війни

Союзники Трампа закликали адміністрацію розробити більш конкретний план щодо остаточного виведення США з Близького Сходу.

CNN: радники Трампа наполягають, щоб він скоротив терміни війни
Президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Напад США на Іран викликав побоювання серед помічників і радників Трампа щодо політичних наслідків втягування в тривалу війну без чіткої кінцевої мети та з малою підтримкою громадськості.

Про це пише CNN.

Конфлікт вже забрав життя шести американців , і чиновники готуються до того, що кількість жертв зросте в наступні дні. Фондовий ринок переживає хаос , а ціни на бензин зростають. 

Як йдеться в статті, хоч Трамп сприйняв цей ранній прогрес у війні проти Ірану, як ознаку того, що громадськість може підтримати продовження наступу, деякі радники та близькі союзники тиснуть на нього, щоб він пришвидшив свої терміни та оголосив про перемогу, як тільки це стане можливим.

За даними CNN, згідно з результатами опитувань, війна з Іраном загалом непопулярна серед американців. Виборці побоюються чергового конфлікту на Близькому Сході та не мають чіткого уявлення про цілі адміністрації.

Союзники Трампа закликали адміністрацію розробити більш конкретний план щодо остаточного виведення США з Близького Сходу. Проте, Білий дім не надав законодавцям та союзникам чіткої інформації щодо того, як можуть розвиватися наступні кілька тижнів або як довго цей відкритий конфлікт може домінувати на політичному рівні.

  • Раніше повідомлялось, що вціліле керівництво Ірану спробувало неформально сконтактувати із Вашингтоном. Наступного дня після початку масштабних ударів США та Ізраїлю представники Міністерства розвідки Ірану через посередників звернулися до ЦРУ з пропозицією обговорити умови припинення вогню. У Білому домі до цієї пропозиції поставилися скептично.
  • Міністр оборони США заявив, що американська операція проти Ірану перебуває лише на «ранній стадії», а попереду на Тегеран чекають ще масштабніші хвилі атак. Ключовою метою наступного етапу військових дій є встановлення повного контролю над іранським небом силами ВПС США та Ізраїлю. Це завдання планують виконати менш ніж за тиждень.
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies