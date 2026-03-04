CNN: радники Трампа наполягають, щоб він скоротив терміни війни

Напад США на Іран викликав побоювання серед помічників і радників Трампа щодо політичних наслідків втягування в тривалу війну без чіткої кінцевої мети та з малою підтримкою громадськості.
Про це пише CNN.
Конфлікт вже забрав життя шести американців , і чиновники готуються до того, що кількість жертв зросте в наступні дні. Фондовий ринок переживає хаос , а ціни на бензин зростають.
Як йдеться в статті, хоч Трамп сприйняв цей ранній прогрес у війні проти Ірану, як ознаку того, що громадськість може підтримати продовження наступу, деякі радники та близькі союзники тиснуть на нього, щоб він пришвидшив свої терміни та оголосив про перемогу, як тільки це стане можливим.
За даними CNN, згідно з результатами опитувань, війна з Іраном загалом непопулярна серед американців. Виборці побоюються чергового конфлікту на Близькому Сході та не мають чіткого уявлення про цілі адміністрації.
Союзники Трампа закликали адміністрацію розробити більш конкретний план щодо остаточного виведення США з Близького Сходу. Проте, Білий дім не надав законодавцям та союзникам чіткої інформації щодо того, як можуть розвиватися наступні кілька тижнів або як довго цей відкритий конфлікт може домінувати на політичному рівні.
- Раніше повідомлялось, що вціліле керівництво Ірану спробувало неформально сконтактувати із Вашингтоном. Наступного дня після початку масштабних ударів США та Ізраїлю представники Міністерства розвідки Ірану через посередників звернулися до ЦРУ з пропозицією обговорити умови припинення вогню. У Білому домі до цієї пропозиції поставилися скептично.
- Міністр оборони США заявив, що американська операція проти Ірану перебуває лише на «ранній стадії», а попереду на Тегеран чекають ще масштабніші хвилі атак. Ключовою метою наступного етапу військових дій є встановлення повного контролю над іранським небом силами ВПС США та Ізраїлю. Це завдання планують виконати менш ніж за тиждень.