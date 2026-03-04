Пакистан заявив про "відкриту війну" з Афганістаном після зіткнень на кордоні
Кількість жертв війни на Близькому Сході сягнула майже 900 осіб

Переважна більшість загиблих - це іранські посадовці.

Кількість жертв війни на Близькому Сході сягнула майже 900 осіб
Фото: EPA/UPG

За підрахунками видання The New York Times, війна на Близькому Сході між Іраном з одного боку та США, Ізраїлем і країнами Аравійського півострова з іншого за чотири дні забрала життя майже 900 людей.

787 осіб загинули в Ірані, як повідомив Червоний Півмісяць. Більшість з них є посадовцями та військовими командувачами, які були першочерговими цілями для Вашингтона та Єрусалима.

Іранська влада стверджує, що удар по школі у місті Мінаб, де розташована база Корпусу вартових ісламської революції, призвів до загибелі одразу 175 людей.

У Бахрейні офіційно відомо про одного загиблого на нафтовому танкері, у Кувейті були вбиті двоє солдатів та шестеро військовослужбовців США.

В Об'єднаних Арабських Еміратах ракетні удари забрали життя трьох людей, усі вони є інозменими громадянами. Кількість жертв у Лівані внаслідок ізраїльських обстрілів інфраструктури терористичного угруповання "Хезболла" сягнула 52 осіб.

В Ізраїлі відомо про 10 жертв війни. Саудівська Аравія про загиблих не повідомляла. 

