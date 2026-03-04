ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Ізраїль заявив про атаку на секретний ядерний обєкт Ірану

Всередині група вчених працювала над розробкою ключового компонента системи ядерної зброї.

Ізраїль заявив про атаку на секретний ядерний обєкт Ірану
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Ізраїль атакував секретний ядерний комплекс Ірану "Мінзадехей". 

Про це повідомила Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

Як йдеться в повідомленні, була здійснена атака на підземний об'єкт, захищений від повітряних загроз.

Всередині об'єкта група вчених-ядерників таємно працювала над розробкою ключового компонента системи ядерної зброї.Військова розвідка Ізраїлю стежила за діяльністю вчених і визначила їхнє нове місце розташування таким чином, щоб  здійснити точну атаку на секретний комплекс.

Як заявляє ЦАХАЛ, ця атака знищила ключовий компонент здатності Ірану розробляти ядерну зброю.

  • Раніше, спеціальний посланець США Стів Віткофф заявив, що під час першого раунду переговорів на початку цього року іранські представники хвалилися наявністю достатньої кількості високозбагаченого урану для створення 11 ядерних бомб. Йдеться про 460 кілограмів урану, збагаченого на 60%.
  • МАГАТЕ підтвердило пошкодження обстрілами заводу зі збагачення урану в Ірані. Радіологічних наслідків не очікується.
﻿
