Ізраїль заявив про атаку на секретний ядерний обєкт Ірану

Ізраїль атакував секретний ядерний комплекс Ірану "Мінзадехей".

Про це повідомила Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

Як йдеться в повідомленні, була здійснена атака на підземний об'єкт, захищений від повітряних загроз.

Всередині об'єкта група вчених-ядерників таємно працювала над розробкою ключового компонента системи ядерної зброї.Військова розвідка Ізраїлю стежила за діяльністю вчених і визначила їхнє нове місце розташування таким чином, щоб здійснити точну атаку на секретний комплекс.

Як заявляє ЦАХАЛ, ця атака знищила ключовий компонент здатності Ірану розробляти ядерну зброю.